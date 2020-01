Ambicioso como es y como quiere que sea su equipo, a Pepe Mel no le terminó de llenar el ojo el empate sin goles que deparó el compromiso inaugural de 2020 en el campo del Fuenlabrada. Por ocasiones, empuje y, fundamentalmente, la superioridad numérica de la que dispuso la UD en el tramo final del encuentro. «Tengo la sensación de que se nos han escapado dos puntos», admitía cariacontecido Mel en la sala de prensa del Fernando Torres a la hora de hacer balance. «Si el partido hubiera sido muy justito, tienes un punto que es lo merecido. Pero hemos hecho algo más. Las ocasiones han sido todas nuestras. Hay que seguir en la lucha, estamos arriba. La pena es que perderemos a Narváez unos cuantos partidos», expuso el preparador madrileño.

Abundando en la figura del atacante colombiano, protagonista involuntario por recibir una patada en el rostro, indicó: «Juanjo está yendo al hospital de Fuenlabrada. Tiene la nariz partida, obviamente, pero también tiene algo más en la frente. Esperemos que lo solucionen hoy y nos tranquilicen a todos. Está mareado».

Mel no puso objeciones el rendimiento de sus futbolistas cuando, tras la expulsión de Chico Flores, el encuentro deparó superioridad numérica para la UD en los últimos dieciséis minutos más el alargue, que abarcó otros cinco: «Los últimos minutos pudimos meter a Fede por dentro y tuvimos una referencia más para atacar. Fede y Araujo las tuvieron pero no pudieron hacer gol. Estoy contento por cómo hemos jugado ante un rival difícil y creo que no hemos tenido ningún problema para poder controlarlo».

En relación a algunos de los nombres propios de la confrontación, casos de Maikel, que estrenaba titularidad en Liga, Varela, ayer debutante, o Pedri, ahora más referente sin Viera, analizó: «Maikel tenía un partido importante para él y yo estoy contento. Fede demostró lo esperado, esperemos que coja confianza poco a poco porque tiene compañeros que juegan a lo mismo que él. Pedri ve el fútbol con claridad en cualquier posición, tiene una mente privilegiada. Solo nos falta hacer goles para sumar de tres en tres, que es lo que todos queremos».

Respecto a si hay nostalgia de Jonathan Viera, ahora que se empieza una etapa sin él, Pepe Mel insistió, como ya hiciera en su comparecencia de prensa del viernes, en la víspera del choque, que precisamente con el de La Feria, en el precedente con el equipo madrileño, hubo derrota en el Gran Canaria: «Con Viera perdimos 1-3 ante el Fuenlabrada. Repito que debemos olvidarnos de él. Debemos seguir adelante y el equipo ha mantenido el estilo y las formas siempre que hemos podido pese al buen trabajo del rival».

«Hicimos lo suficiente para ganar, no se les puede pedir más. Aparecieron Fabio y Maikel, Fede al final... Debemos mirar hacia adelante con optimismo», insistió Mel, consciente de que, pase lo que pase en las negociaciones para poder retener a Viera, ha de hacer cálculos sin su concurso y que de nada valen los lamentos. Un discurso que quiere que todos hagan propio porque entiende que de nada vale acordarse de alguien que no está.

Por su parte, Mere, técnico local, no escatimó en elogios a la hora de referirse a la UD: «Hemos competido con el rival más en forma de la categoría. Por eso, este punto es importante para nosotros». «Los equipos ya nos van conociendo. Nos va a costar más ganar, pero yo lo veo como un motivo para darle más valor a lo que estamos haciendo esta temporada», ponderó, además de poner en valor que los suyos aguantaran sin encajar gol cuando se quedaron con diez efectivos y se vieron obligados a redoblar esfuerzos ante la ofensiva amarilla, más insistente cuando se produjo la expulsión de un zaguero local.