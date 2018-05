Samways: «Yo negocié la venta de la UD con Ramírez»

Samways rindió como pocos en la defensa del escudo y en estos días, en lo que entendió como un nuevo acto de servicio para la entidad, se convirtió en el enlace del grupo inversor americano que ha intentado comprar el paquete accionarial de Miguel Ángel Ramírez para hacerse con las riendas del club. Tal y como admitió el presidente, en su comparecencia del pasado viernes, le ofrecieron 140 millones de euros por una UD en Primera y 120 si, como finalmente ha sucedido, se producía el descenso a Segunda División. «No voy a precisar cifras, pero esas cantidades se ajustan bastante a la propuesta que le hice llegar. Yo quiero lo mejor para la UD y esta posibilidad hubiese sido muy buena para la entidad, pues los americanos iban a invertir mucho dinero en todo. Jugadores, instalaciones, cantera... Pero Ramírez no ha querido. Tengo que respetar su decisión. Pero no ha sido posible», reconoció a preguntas de este periódico al respecto.

Samways detalló que su relación con estos empresarios del otro lado del Atlántico «viene de muy lejos» y con ellos hace «trabajos relacionados con el deporte» ejerciendo de representante ejecutivo. La posibilidad de fijarse en la UD vino de la siguiente manera, según su versión: «Ellos quieren comprar un club en España. Me preguntaron e, inmediatamente, pensé en la UD. Estudié lo que querían hacer, el dinero que querían poner, el proyecto que tenían, y me dije que era una oportunidad fantástica para este equipo al que tanto quiero. A ellos les pareció bien y me autorizaron para venir a Gran Canaria y hablar con el presidente. Estuve con él y le expliqué todo... Pero no ha querido seguir las negociaciones».

Tal ha sido la negativa del mandatario que Samways, que lleva varios días en Gran Canaria (vio en directo el 0-4 ante el Alavés que provocó el descenso) piensa irse a Marbella, su lugar de residencia, en las próximas horas, pese a que las conversaciones han podido retomarse últimamente. «Volví a hablar con Ramírez hace poco por si podían cambiar las cosas, pero me volvió a decir que no vendía la UD. Ahora ya miraremos por otras posibilidades, porque ellos quieren invertir en España y nadie les va a quitar esa idea. Será cuestión de mirar otros clubes», añade.

Samways, no obstante, confía en que las cosas «vayan lo mejor posible» en adelante para la UD pese a que ha pasado de largo «una oportunidad que quizás ya no vuelva», como se refiere al recordar la posibilidad de compra que fue rechazada. «Le he dicho a Miguel Ángel Ramírez que mi corazón está siempre con la UD y con su afición. Voy a seguir siendo amarillo toda mi vida y que me tiene para lo que pueda necesitar en materia de jugadores, mercado o lo que surja. Para mí esto no es una cuestión de dinero, es una cuestión de sentimientos, de pasión, de amor por una tierra y unas gentes a las que amo. Espero que vuelvan a Primera División lo antes posible, que es lo que merecen», concluyó.