Luis García en rueda de prensa.
UD Las Palmas - Racing de Santander

Luis García: «Yo firmo ganar aunque sea por 1-0, pero con nuestro estilo»

El técnico de la UD Las Palmas analizó el duelo frente al líder, reconociendo el «gran nivel» del Racing pero con la satisfacción de recuperar piezas ofensivas para el choque de este domingo

Daniel Herrera Rodríguez

Daniel Herrera Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 7 de noviembre 2025, 09:22

«Yo firmo la victoria, aunque sea por 1-0, pero siendo nosotros mismos, con nuestro estilo». De esta manera resumió el técnico de la UD Las Palmas, Luis García Fernández, el vital encuentro frente al Racing de Santander de este domingo -13.00 horas- en el Estadio de Gran Canaria. Un duelo entre el líder (25 puntos) y máximo artillero de la categoría (28 goles) frente al quinto de Segunda (20) y mejor defensa de la Liga Hypermotion (7 tantos en contra).

«Espero un buen partido entre dos equipos que tratan de asociarse y que juegan de tú a tú. Siempre es especial que te visite el líder y nosotros buscaremos la victoria», afirmó el técnico ovetense. «Un rival que, si no me equivoco en las estadísticas, es el que más goles realiza de los últimos 15 años en la categoría, con un entrenador que lleva muchos años haciendo muy bien las cosas, con un sello especial en su juego combinativo», agregó.

En paralelo, el estratega asturiano se mostró optimista ante la recuperación de varios jugadores de la enfermería amarilla: «Marvin tuvo unos problemas físicos en los días previos pero está totalmente disponible. Recuperamos a Iñaki y a Jesé, así que poco a poco vamos contando con más efectivos».

Sin embargo, García Fernández reconoció que Jonathan Viera «aún no estaría, a pesar de que ha estado participando en los últimos entrenamientos. Las sensaciones son buenas pero esperamos que la semana que viene esté ya disponible».

Por otro lado, Sandro continúa «poco a poco incorporándose al grupo, por lo que ya empezamos a comernos la cabeza para conformar el once».

Asimismo, el preparador amarillo pidió mesura en el caso de Kirian: «Está teniendo minutos y a nivel físico se está viendo cada vez mejor. Hay que tener tranquilidad. Poco a poco está tomando su nivel, porque la calidad es indudable que la tiene».

De cara al plan de partido, Luis García insistió en que «debemos ser nosotros mismos. Con matices pero más que nunca. Debemos tener el control del partido y tener la posesión tanto para defender como para atacar. El rival tiene muchos argumentos y alternativas, pero debemos ser fiables nosotros con el balón», manifestó.

En su opinión, «la motivación es la misma, sea el rival que sea, el grupo es estable. Nosotros debemos mirar por nosotros, manteniendo nuestra personalidad, sobre todo dentro de nuestra idea de juego. Lo que está haciendo el Racing en estos últimos años es una barbaridad, y posiblemente se valora más fuera de Cantabria. Yo firmo ganar, pero siendo nosotros mismos», concluyó.

