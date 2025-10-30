Lorenzo Amatucci: «El fútbol español y el estilo de la UD son los que mejor se adaptan a mi juego»

El centrocampista italiano pasó página de la derrota copera y repartió elogios entre la plantilla y el cuerpo técnico por la buena clasificación liguera | Ante el Sporting espera un gran rival que «nos tendrá respeto por el juego de posesión»

Optimista y más que ilusionado con el equipo amarillo, pese al batacazo copero. El italiano Lorenzo Amatucci no escatimó elogios a la pizarra de Luis García y se mostró «feliz» por su instancia en un fútbol español que ya considera como «más mi fútbol», sin esconder tampoco que su deseo de «ascender con la UD».

«El juego aquí es más técnico que en Italia y se juega más con la pelota que con el físico. Para mi estilo, este tipo de fútbol me aporta más ventajas», aseveró el transalpino, que se ha convertido en una de las apuestas fijas del técnico asturiano en la medular.

En este sentido, elogió al ovetense, señalándolo como «factor importante» de su mejoría: «Con él me estoy encontrando muy bien. Es muy buena persona, tanto dentro como fuera del campo. Cuida los detalles que se producen más allá del fútbol. Su estilo de juego es el que mejor se adapta a un jugador como yo», agregó.

Con respecto al rival de este fin de semana, el Sporting de Gijón —domingo a las 15.15 horas en El Molinón—, Amatucci reconoció la dificultad del choque, al medirse a otro de los inquilinos de la zona noble de la tabla, si bien incidió en que «con el paso de los encuentros, los rivales se muestran cada vez más duros en el centro del campo ante nosotros, porque nos tienen cada vez más respeto a nuestro estilo de posesión. Es algo que tenemos que tener en cuenta porque saben del peligro que generamos con el balón y ahí nos aprietan», afirmó.

«El Sporting es un rival que ha empezado muy bien la temporada y va a suponer un partido difícil. En cualquier caos, esperamos un buen partido» en Gijón.

Respecto al batacazo sufrido en la Copa frente al Extremadura (3-1), el de Arezzo recalcó que la derrota no debe pasar factura ni suponer «una carga negativa para juzgar a los compañeros por un encuentro», además de subrayar que «estamos a un gran nivel y estamos teniendo continuidad en liga, que es lo más importante para conseguir el objetivo. Claro, no debemos regalar ni un solo entreno y ni un solo minuto al rival, porque nosotros queremos ascender», manifestó.

Por otro lado, Amatucci también se mostró crítico con su rendimiento, agregando que «estoy haciendo bien las cosas y estoy feliz por disfrutar de minutos, pero siento que tengo que mejorar a nivel ofensivo sobre todo, aportando tal vez más asistencias». No obstante, puso en valor su adaptación plena al balompié ibérico, destacando que «en la liga española todos los jugadores tienen buena calidad y capacidad de creación con la pelota. En Italia posiblemente hayan jugadores más físicos… pero creo que aún así, en España hay más intensidad en el partido», significó.