Rubén: «Los derbis son para ganar, firmo un 2-0»

El delantero de la Unión Deportiva Las Palmas Rubén Castro ha manifestado este miércoles que los derbis "son para ganarlos" y apuesta por una victoria por 2-0 en el partido de rivalidad del próximo sábado frente al CD Tenerife en el Estadio de Gran Canaria.

El veterano delantero amarillo, que volvió a disputar minutos el pasado fin de semana tras varios meses de baja por lesión, reconoció que este tipo de partidos suponen "una motivación extra" y que no se mira la clasificación, ni cómo lleguen los equipos al choque, ni los resultados anteriores entre ambos contendientes.

El ariete amarillo recuerda que el conjunto amarillo lleva "un mes sin ganar" y cree que "no hay mejor manera" de cambiar esa dinámica que en un derbi.

Además, en caso de participar el próximo sábado, Rubén Castro, a sus 38 años, igualará al excapitán amarillo David García en número de partidos de rivalidad canaria disputados frente al Tenerife.

"Espero celebrar esos diez derbis con algún gol, sobre todo con la victoria del equipo", ha dicho.

Del CD Tenerife, que este miércoles disputa su eliminatoria de Copa del Rey ante el Real Valladolid en el estadio Heliodoro Rodríguez López, Rubén Castro no cree que le afecte tener que disputar ese encuentro copero, a partido único.

"A lo mejor no vienen tan descansados como estamos nosotros, pero en un encuentro como el del sábado eso no importa. En los derbis todo es diferente, ellos vendrán a por todas, como también lo intentaremos nosotros para que los tres puntos se queden aquí", ha explicado.

Rubén Castro asegura que ya se encuentra en óptimas condiciones físicas para jugar como titular, después de haber dispuesto de media hora en Santander frente al Racing (1-1), el pasado fin de semana.

"No sentí ningún dolor, eso es lo más importante, me encontré bastante bien, y ahora tengo muchas ganas de ser titular, llevo cuatro meses sin competir y estoy a disposición del entrenador. Espero ayudar con algún gol para que el equipo consiga la victoria", apunta.

Rubén Castro ha dicho que no quiere "mirar hacia atrás" cuando se le ha recordado una inoportuna frase que, hace casi dieciséis años, pronunció en la víspera de un derbi como visitante: "Quiero ganar para hundir al Tenerife", dijo entonces, palabras que tuvieron un efecto boomerang, con victoria blanquiazul (2-0), en marzo de 2004.

El delantero sí marcó en el partido de la primera vuelta, esa misma temporada, al aprovechar un error del portero Álvaro Iglesias, aunque no sirvió a su equipo para ganar en el Estadio de Gran Canaria (1-1), en octubre de 2003. El argentino Martín Posse, con un gol desde 35 metros, logró el definitivo empate.

"Tengo muchos recuerdos, sobre todo de los partidos ganados, pero no quiero mirar hacia atrás, me gustaría ganar el partido del sábado y que ese sea el mejor recuerdo", ha comentado.

Por otra parte, el delantero respondió con sinceridad que le hubiese gustado jugar con Jonathan Viera.

"Para mí es el mejor jugador de la categoría, sin duda, tiene cosas que otros futbolistas no tienen. Justo cuando llegó él, yo me lesioné, y ahora que me recupero, él se tiene que marchar. Se ha dado así y tenemos esa duda de cómo me hubiera ido como él, pero ya no podemos hacer nada. Tenemos jugadores suficientes para hacer buen fútbol", ha dicho.