Roque, a Ramírez: «Iré al Sevilla»

El incentivo de jugar la Champions League así como la oportunidad de optar a títulos han pesado más que cualquier otro factor económico o afectivo. Roque quiere competir al máximo nivel y el escaparate que le ofrece un Sevilla vivo en la máxima competición continental y ya semifinalista de la Copa del Rey no tiene competencia para él. El futbolista era conocedor del derecho de tanteo que tiene la UD en caso de causar baja en el Swansea, tal y como se contempló en su traspaso el pasado verano, pero se ha manejado sin dudas y en todo momento ha privilegiado la opción del Sánchez Pizjuán. Ayer le explicó a Ramírez los motivos de su elección, agradeciendo, eso sí, los esfuerzos de la UD por reclutarle. «Roque me ha dicho que no va a ser posible que vuelva ahora y nosotros vamos a respetar su decisión. No seguiremos interesados en él y nos retiramos de una operación que, en todo caso, era compleja», admitió Miguel Ángel Ramírez.