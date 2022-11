«Riesgo cero» de la UD en Teruel con las prioridades puestas en la Liga

Este domingo la UD Las Palmas buscará resarcirse de la mala dinámica en liga con una victoria en la primera ronda de la Copa del Rey en Aragón. Frente al CD Teruel, líder del grupo III en Segunda RFEF, a las 15.30 horas en el Estadio de Pinilla y retransmitido por Televisión Canaria en directo. Les espera un largo recorrido para llegar a la ciudad aragonesa. La expedición amarilla se desplazará hasta Madrid en avión, y de ahí, cogerá una guagua hasta el centro de Teruel tras cuatro largas horas de duración.

Sin embargo, la UD quiere cero riesgos en Teruel. Se trata de una oportunidad de oro para que los menos habituales de García Pimienta se acomoden en el once titular de cara al choque copero. El entrenador catalán tiene las miradas puestas en Teruel, donde quiere pasar de ronda, pero sin perder de vista el Ciutat de Valencia. La UD se medirá al Levante en el próximo compromiso liguero. Al que Pimienta le da prioridad, pero un pinchazo frente al líder de su grupo en 2º RFEF no sería mal visto. Podría servir para poner todos los focos en la liga y en el único objetivo propuesto por el club esta temporada, el ascenso a Primera División.

La Copa del Rey, es esa competición secundaria que para muchos es un mero trámite, pero que a medida que van pasando rondas y te ves inmerso en ella, siempre es plato de buen gusto y bienvenido. Para ello, hace falta mucho trabajo y constancia por parte de todos, tanto física como mentalmente.

Los jugadores más castigados, los menos habituales para Pimienta, entran en acción. El técnico de la UD Las Palmas, García Pimienta, partirá de inicio con jugadores que no cuentan con minutos en liga. Ellos pueden ser, el centrocampista Julen Pérez, el delantero Ale García, que ya lo hizo muy bien en pretemporada, el joven canterano Ale Palanca, que por lástima para él ahora mismo se encuentra tocado. O incluso el portero Álex Domínguez, que tras una buena temporada con el Ibiza, irá en busca de consolidarse con la meta amarilla. Aunque teniendo a un titán como Valles en frente, será complicado. Además de todo esto, podría llegar el debut como profesional del grancanario Joel Del Pino Lorenzo Gil.

También podría entrar en el once el zaguero Enrique Clemente, para dar un paso al frente del grupo y demostrar su valía después de cumplir frente al Burgos. Por último, otro jugador que dispondrá de minutos será el delantero rumano Florin Andone, como ya aseveró Pimienta hace algunos días en rueda de prensa. Si hay algo claro es que la UD no va a regalar el partido, y con sus bazas intentará conquistar Pinilla para seguir avanzando en una Copa que no se sabe lo que puede pasar.