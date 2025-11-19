La reválida de Enrique Clemente: «He trabajado mucho a nivel mental, no hace falta tener un problema para ir al psicólogo»
El defensor de la UD Las Palmas goza de una nueva vida, asentado en el lateral izquierdo como titular y siendo indiscutible
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:21
La nueva vida de Enrique Clemente. Tras encadenar varias cesiones, el zaragozano se ha ganado la confianza absoluta de Luis García y ahora es inamovible en el once titular de una UD Las Palmas que sueña con volver a Primera División. Ahora, titular indiscutible en el lateral izquierdo, repasa cómo ha sido su carrera y resalta la importancia de no bajar los brazos en la vida.
Con el Albacete en la retina, contra quien la UD Las Palmas mide fuerzas este viernes a las 19.30 horas en el Gran Canaria, Clemente espera sumar un nuevo triunfo. «Es un equipo alegre, que va para arriba y que tiene gente con desequilibrio. Ahí estará el pulso. Queremos hacernos fuertes en casa», inició el zaragozano.
«Me encuentro bien, coincido mucho con el míster en la idea de ver el fútbol. Espero que siga confiando en mí, llevamos poquita temporada pero quiero que siga así»
«Tiene mucha culpa», dijo sobre Luis García y su asentamiento en el equipo. «Quiero devolverle esa confianza en el campo», aseveró Enrique Clemente en sala de prensa.
Sobre Viera negó tener conocimiento sobre sus palabras y resaltó en la importancia de vivir el presente. «Sabemos de su nivel, humano, futbolístico y de liderazgo», añadió el zaguero.
«Estoy muy feliz aquí, ya no solo futbolísticamente, también en la vida personal. Hay predisposición por las dos partes para renovar», comentó al ser cuestionado por su renovación con la UD Las Palmas, con quien acaba contrato en junio de 2026.
«Me ha servido personalmente para demostrarme a mí mismo que puedo. Que no sé dónde está mi techo», habló sobre su temporada. «Ha costado mucho a nivel psicológico, he trabajado mucho en esa parcela e invito a todo el mundo a que lo haga», apostilló el jugador que, además, comentó el que no «culpa a nadie» de no haber gozado de esas oportunidades anteriormente. «No hace falta tener un problema para ir al psicólogo», dejó claro.
«Todos tenemos ese deseo. Es bonito que se genere esa ilusión. Este inicio ese era el objetivo: enganchar al equipo y la afición. Pero para ascender se tienen que dar muchas cosas, también ese pizco de suerte», afirmó Clemente.
