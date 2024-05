Resignación en la UD: «La temporada está hecha»

En la UD dan por amortizada la campaña. «La temporada ya está hecha», apuntan con resignación por mucho que duela la actualidad, marcada por siete derrotas consecutivas y con un calendario que amenaza con ahondar el bache, pues ahora toca visitar a un Mallorca que se juega la permanencia y, luego, vendrá el Betis, metido de lleno en la lucha por Europa.

Desde la dirigencia asumen que no queda otra que pasar el trago de los cuatro partidos que restan en el calendario «desde la normalidad», poniendo en valor una permanencia que puede ser matemática el próximo fin de semana (con doce puntos por jugar, la renta sobre el Cádiz es de once y hay otres tres equipos por abajo inmersos en la puja por salvarse, lo que blinda la plaza pese a la pésima racha) y avanzando en materia relativa al próximo curso.

Aunque el presidente tomó la iniciativa, el pasado 21 de abril, de personarse en Barranco Seco para pedir a los jugadores «compromiso, entrega, sacrificio y respeto por la afición», todo ha ido de mal en peor. Y Miguel Ángel Ramírez es el primero que descarta nuevas acciones de este tipo. Su orden a Luis Helguera es que, en lo posible, se capee el temporal hasta final de mayo y, una vez consumido el campeonato, retormar la tarea de ilusionar a la afición con la política de altas y bajas que está muy definida.

En el vestuario hay muchos futbolistas molestos con la trayectoria reciente del equipo y son varias las manifestaciones públicas al respecto que así lo denotan. Hay, además, autocrítica, pues no son pocos los que admiten que han bajado el nivel y que, por mucho empeño que ponen, no logran recuperar el rendimiento que antes dieron.

No ayuda la situación de incertidumbre de varios nombres, casos de Álvaro Valles o Sergi Cardona, más fuera que dentro, o cedidos que saben que su tiempo aquí ya terminó, léase Araujo o Perrone. Mármol o Coco están en el escaparate para recepcionar propuestas, Moleiro, pese a su cláusula prohibitiva de 60 millones, también está siendo vinculado a varios destinos y está por ver qué pasa con Kirian, renovado hasta 2028 pero al que han monitorizado desde varias partes por si conviene lanzarse a por él. De momento, aseguran en la UD, no hay ofertas en firme por ninguno, lo que no descarta novedades en este particular según avance todo.

Pero, estando a inicios de mayo, la ventana estival que se anuncia movida aún no ha entrado en combustión. Vienen tiempos de cambio aunque, en estos momentos, las decisiones estén congeladas a falta de oficialidad, e algunos casos, o de culminación, en otros tantos.

La semana que hoy arranca vuelve a estar marcada por las sospechas que recaen sobre un grupo que lleva casi dos meses perdiendo todo lo que ha jugado, ya sea con rivales candidatos a todo (Barcelona), lanzados (Girona), descendidos (Almería), necesitados (Sevilla o Celta) o en transición (Athletic o Real Sociedad).

No hay urgencia de puntos por cómo está la tabla, pero sí de recobrar una imagen, la que se dio antes de este desplome, que ahora queda entre brumas por lejana y añorada.

Peaje con la afición

Que en la afición está causando desencanto lo que hace el equipo es una evidencia. Y ya se pudo comprobar, en el partido en casa frente al Girona, que la asistencia bajó considerablemente respecto a jornadas anteriores (18.734 espectadores cuando, ante el Sevilla, en el compromiso como local precedente, acudieron 23.698). Queda otro encuentro fuera (Mallorca) antes de regresar a casa. Y un resultado negativo en tierras baleares podría pasar de nuevo la tijera para cuando venga el Betis el jueves 16 de mayo.