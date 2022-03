La renovación de Sergi Cardona por la UD es hasta 2024 y no hasta 2025 fútbol Paco Ors, agente del lateral catalán, matiza que la opción preferencial del club, ya ejecutada, abarca dos campañas más y no tres

Tal y como publicó CANARIAS7 en su edición del pasado jueves, Sergi Cardona está ya renovado por la UD aunque con un matiz: es por dos y no por tres campañas, por lo que su nuevo contrato expira en 2024 y no en 2025. Paco Ors, que es su agente, y no Olaf Bonales como se publicó por un error de transcripción, informó ayer a este periódico de que la entidad ya ha comunicado al jugador que activa la prórroga de su vínculo, como se recogía en el derecho preferencial estipulado, pero que abarca esta duración de dos campañas.

Ors, que fue el intermediario que trajo a Cardona a filiales de la UD, admitió que ya saben que se ha ejecutado esta opción unilateral que amplía la relación contractual de un jugador cotizadísimo por edad, cumplirá 23 años en julio, proyección, es el segundo jugador más utilizado en la plantilla de la UD por detrás del meta Raúl, y características, lateral zurdo de potencia física y llegada.

Ors reconoció que Cardona «está muy contento, feliz e implicado» en el proyecto de la UD aunque también apuntó a que «no se descarta ningún escenario» a la hora de situarse en el verano, ya terminado el curso actual, y con la posibilidad de recibir propuestas por el futbolista catalán.

«Cardona no ha parado de crecer desde que llegó a la UD y ahora está viviendo una temporada de enorme regularidad y rendimiento. Es normal que los clubes, tanto de Segunda como de categoría superior, lo hayan visualizado. Pero el chico, como ya dijo el otro día, está centrado en seguir compitiendo, en ayudar al equipo partido a partido. Nada le va a restar atención y ya habrá tiempo de analizar lo que pueda pasar en el futuro cuando llegue el momento y se den las circunstancias. Lo que está claro es que la UD ya ha ejercido su opción de renovarle y es lo que prevalece en estos momentos», dijo.

Navas y gestiones en curso

La renovación de Cardona es la segunda que se produce en la plantilla actual en las últimas semanas después de que el central Raúl Navas alcanzara la cifra de encuentros oficiales (25) que le permitía prolongar otro su estancia en la entidad, según los términos que se acordaron cuando llegó el pasado verano procedente del Cartagena.

En paralelo, la dirección deportiva que encabeza Luis Helguera tiene abierta gestiones con otros futbolistas para asegurar su futuro de amarillo, casos de Fabio, Eric Curbelo o Jesé, entre otros.

Con Alberto Moleiro existe idéntica opción preferencial a la que se da con Cardona, por lo que se da por hecha la continuidad del atacante tinerfeño, revalorizado más si cabe por ser internacional sub-19 con España.

Todos estos movimientos se producen sin esperar a que finalice un calendario que, salvo milagro, no le alcanzará al equipo para luchar por el ascenso a Primera.

Y, trabajando en ese escenario de continuidad en la categoría de plata, la anticipación se antoja fundamental para evitar encarecimientos en las operaciones subrayadas en rojo en la hoja de ruta para la construcción de la UD 2022-23.