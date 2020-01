Renacer o desvanecer en Riazor

La vida sin Jonathan Viera. No prueba el dulce sabor la victoria la Unión Deportiva desde que asaltó el Martínez Valero para remontar heroicamente al Elche (2-3). Luego empató contra el Rayo Vallecano (1-) en el último servicio del mediapunta con la casaca amarilla. Después, ya todos saben la historia: empate en Fuenlabrada (0-0), derrota contra el Real Zaragoza (0-1), tablas ante el Racing de Santander (0-0) y un nuevo fiasco en forma también de empate en el derbi canario del pasado fin de semana (0-0 y con un jugador más durante 70 minutos). Ahora, la dinámica aprieta como una soga al cuello. Las Palmas no vence ni tampoco convence. Las bajas y los imprevistos han golpeado con fuerza a los isleños, que en cada encuentro tienen que sobreponerse. Pero, excusas y justificaciones a un lado, la cruda realidad es que los de Pepe Mel no consiguen un triunfo desde hace un mes y medio, lo que equivale a seis jornadas de competición. Casi nada. Demasiado tiempo para un conjunto que se repuso a todo y remó a contracorriente para engancharse a los puestos de promoción de ascenso. Y, ahora que se degustó lo que era estar en la pomada, todo sabe a poco. Es por ello que los grancanarios tienen una oportunidad de oro en Riazor. Será renacer o, por contra, desvanecer.

Aunque si ya está costando reencontrarse con la victoria, más complicado va a resultar esta tarde el tema. Enfrente, un Deportivo que estaba defenestrado y que, con Fernando Vázquez a los mandos y con un Sabin Merino disfrazado de Roberto Firmino, ya mete el miedo en el cuerpo a rivales. 12 puntos de 12 posibles desde el cambio de timón en el banquillo blanquiazul. Números que asustan. Refuerzos con solera como Emre Çolak, Claudio Beauvue, Uche Agbo o el propio Merino, unidos al desparpajo de los Aketxe o Víctor Mollejo, que multiplican las variantes y la calidad del conjunto. Con la moral por las nubes y alejando fantasmas de la primera vuelta se presenta el Deportivo de La Coruña a la cita. Por contra, Las Palmas visita Riazor con una dinámica antónima a la de los locales. Por ello, los insulares tendrán que sudar sangre y correr el triple que el rival si quieren facturar los tres puntos en el avión de vuelta a Gran Canaria.

A Pepe Mel le sonríe el recuerdo de su vuelta a Riazor. Se estrenaba en la que fuera su casa a los mandos de la UD y lo hizo por todo lo alto. Gol de Aythami y triunfo de Las Palmas. Esta vez aún costará más. Además, y por si fuera poco, no podrá contar con Javi Castellano ni Benito (sancionados), que son dos de sus hombres de confianza. Tampoco estará Martín Mantovani, otro de los indiscutibles en su once. Aridai y Álvaro Lemos, lesionados, no viajarán. Fabio González, con gastroenteritis, se sumó a la lista interminable de improvistos. Con todo, el técnico intentará dar con la tecla para no volver de vacío a la isla. En la portería continuará un Álvaro Valles asentado y creciendo a pasos agigantados cada semana. En línea de cuatro parece claro que repetirán los que compitieron contra el Tenerife. A la derecha, Eric Curbelo; a la izquierda, Alberto De La Bella; mientras que la pareja de centrales será para Mauricio Lemos y el capitán Aythami Artiles. Por delante habrá más incógnitas. El hueco que deja Javi y que iba a ocupar Fabio, podría cogerlo Josemi Castañeda. El centrocampista cántabro debutó en Copa y aún no lo ha hecho en Segunda División. Kirian y Fede Varela podrían ser otras opciones para acompañar a Galarreta, pero Josemi tiene un corte más posicional y defensivo. En la derecha podría estar Tana, mientras que el carril zurdo es para Pedri. Tampoco descarten que el entrenador agite el sistema con la vuelta de Juanjo Narváez, que acompañaría a Rubén Castro en la punta del ataque. Cabe destacar que l colombiano y el juvenil tinerfeño irían cambiando de posiciones.

Mientras, Riazor presentará un lleno absoluto (ayer se colgó el cartel de no hay entradas) y el Deportivo de La Coruña se presentará a la cita con la moral disparada, pero sin perder de vista los puestos de descenso. Y será ahí donde tiene que saber bailar la UD. Mel sabe que el choque de esta tarde es de dos aspirantes a todo a final de campaña. La dinámica de Las Palmas no permite una tregua, así que mejor ganar y renacer.