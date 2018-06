Rémy comunica a la UD que volverá

Löic Rémy ya le ha trasladado a la UD que desea cumplir el año de contrato que tiene firmado y que, por lo tanto, iniciará la pretemporada junto al resto de sus compañeros a comienzos de julio. El atacante francés, que finalizó la temporada 2017-18 cedido en el Getafe, luego de ser descartado y expulsado del vestuario por Paco Jémez en diciembre, manejaba posibilidades para continuar su carrera lejos de Gran Canaria. Tanto en Francia como en Inglaterra disfruta de un buen cartel y en las últimas semanas ha estudiado las propuestas que le llegaron. Pero la postura de fuerza de la UD, que no hará rebajas ni venderá a precio de saldo a sus activos pese al descenso de categoría, además de los mensajes que le han trasladado, incidiendo en el rol protagonista que va a tener en el nuevo proyecto, han terminado por disuadir de un nuevo cambio de aires al ariete nacido en Lyon.

«Queremos que vuelva y él quiere volver. Asunto cerrado», aseguran desde el club a propósito de este jugador que entra de lleno en los planes de Manolo Jiménez. El técnico andaluz sabe que una delantera Rémy-Araujo marcará las diferencias en Segunda y ha sido el primero en avalar la continuidad de ambos tras sus respectivas cesiones. A Araujo lo conoce de sobra tras tenerlo bajo sus órdenes en el AEK de Atenas. Pero de Rémy dispone de suficiente información como para querer unirlo a su plantilla para acometer el objetivo del ascenso a Primera División. De ahí que en las diferentes conversaciones que ha mantenido con Miguel Ángel Ramírez y Toni Otero con vistas a diseñar la plantilla haya considerado que es de especial valor estratégico retenerlo y exprimir sus condiciones. Una consideración que ha llegado a oídos del implicado y que ha ayudado a disuadirle de buscar nuevos horizontes.

A diferencia de lo sucedido con Livaja, otro atacante a préstamo en los últimos tiempos y con el que se ha hecho negocio transfiriéndolo (1,8 millones de euros al AEK), con Rémy siempre se contempló la opción de repatriarlo y más cuando quedó claro que el principal obstáculo para ello estaba salvado: la no continuidad en el banquillo de Jémez. Dejó Löic un buen recuerdo en la entidad y en sus compañeros, avalando un posible regreso, y no han sido pocas las voces que lamentaron la errática decisión de desalojarlo del club después de que ofreciera un rendimiento interesante, regado con una aportación realizadora a a la altura de las expectativas (6 goles en trece partidos entre Liga y Copa del Rey), que continuó lustrando en su posterior estación profesional en el Getafe (3 tantos en once presencias oficiales).

Ahora, en una nueva oportunidad en el club insular, confía en mejorar las prestaciones partiendo desde el kilómetro cero de pretemporada, con tiempo suficiente para su puesta a punto y poder disfrutar, así, de un nivel físico que nunca tuvo en su anterior etapa. Tratándose de un jugador en el que la explosividad es una de sus principales características, que pueda completar la preparación estival junto a sus compañeros y con una planificación medida y progresiva se ve como la garantía de que pueda ofrecer su mejor versión.

Por si fuera poco, Rémy tuvo una rápida y satisfactoria adaptación a la vida en la isla, por lo que no tendrá problema alguno en instalarse y poder centrarse exclusivamente en el ámbito competitivo, que es lo que, a fin de cuentas, interesa a la entidad, ahora que se maneja en el escenario y la certeza de poder disponer de una pieza ofensiva de incuestionable valor y que afrontará con motivación este nuevo desafío.