Recta final tranquila de mercado para la UD

A falta de tan solo una semana para que dé carpetazo el mercado de invierno en el fútbol español, la UD Las Palmas, encabezada por el departamento que dirige Luis Helguera, no viene presionada ni mucho menos por la necesidad de fichar . La buena racha de resultados del equipo y el gran nivel exhibido en la primera vuelta, desde el club solo se han llevado a cabo tres movimientos hasta el momento; la primera es la salida de Joel del Pino para tener la opción de disfrutar de minutos en otro club, en este caso la Balompédica Linense de Primera RFEF y poder curtirse como jugador profesional.

Por otra parte, ha llegado al club amarillo Wilfrid Kaptoum, futbolista camerunés de 26 años y que refuerza el centro del campo, tal y como pidió el míster hace unas semanas. Avalado por Pimienta, pues ya lo tuvo a sus órdenes en el Barca B y lo conoce bastante bien, pudiendo aportar al equipo su versatilidad en media cancha. Aunque el alta más esperado es la reincorporación eincorporación de Kirian Rodríguez. El club cumplió su compromiso de devolverle el dorsal número 20 y el tinerfeño, tras vencer su particular batalla, viene con muchas ganas de ayudar al equipo con la clase que atesora sobre los terrenos de juego.

Por el momento, a falta de una semana para el cierre del mercado invernal, no parece haber inquietud en el seno del club, si bien están atentos a cualquier oportunidad que «mejore considerablemente lo que ya tenemos» en palabras del propio técnico catalán. De producirse un fichaje de última hora, implicaría forzar una salida inmediata. Sin embargo, la inercia del equipo y su simbiosis con la afición invita a dar continuidad al bloque que se ha formado de la mano de García Pimienta.

Sin ir más lejos, la irrupción del veloz Marvin, ya recuperado para la causa y que conserva intactas su rapidez tras su lesión, unidos a un Fabio con galones de capitán, demostrando ser una alternativa de fiar cuando se le necesita, o un Oscar Clemente en horas dulces, bregador en defensa en campo contrario, con calidad y haciendo uso de gran su zurda en acciones ofensivas.

La actual segunda posición en la tabla clasificatoria de la Liga SmartBank y esos 45 puntos cosechados con justicia, aportan mucha tranquilidad en la sede del club de Pío XII y no hacen sospechar de mayores agobios en la búsqueda de fichajes de invierno, por lo que no se prevén grandes novedades. El «Romario de la Feria» del que se acaban los adjetivos superlativos para describir su fútbol y su aportación al equipo en todos los ámbitos, es un baluarte tenerle en cualquier equipo. No conviene olvidar a Pejiño, renacido e in creccendo, Alex Suárez y Sergi Cardona, que cubren las bandas perfectamente. O un Nuke Mfulu y Enzo Loiodice que elaboran y se entienden a la perfección en la sala de máquinas.

Un punto aparte merece el puesto de delantero. La UD goza de los mejores killers de la categoría con Sandro, que aunque está teniendo mala suerte con las lesiones no para de aportar su magia y goles al equipo y un Marc Cardona, que siempre está donde y cuando se le necesita. Cabe mencionar la poca aportación de Florin Andone, que con dos goles en su haber, no acaba de ganarse la confianza del entrenador amarillo.

El caso de Vitolo es tal vez de Expediente X, pues el extremo grancanario prácticamente no ha jugado. Llegó lesionado de larga duración, y ha recaído varias veces , permaneciendo lamentablemente demasiado tiempo en la enfermería del club.