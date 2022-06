Recomendaciones de la Policía Nacional para los aficionados que acudan a presenciar el derbi

La Policía Nacional aconseja acudir con tiempo suficiente al estadio para evitar aglomeraciones. Mantener las pertenencias siempre a la vista. Llevar lo imprescindible. No acudir al estadio con objetos contundentes o potencialmente peligrosos. Si acude al fútbol en su vehículo particular, no deje objetos de valor o llamativos a la vista. Estacionar en zonas transitadas e iluminadas. Dentro del estadio dejar libres los accesos y salidas de emergencias.

En el caso de observar a personas o grupos que puedan estar causando algún tipo de incidente ponerlo en conocimiento de Policía Nacional, ya sea a través de agentes que se encuentren en el lugar o a través del 091. Al finalizar el evento evitar las multitudes. No utilizar cajeros automáticos para retirar dinero en efectivo en los alrededores de la zona o donde pueda haber mucha gente observando.