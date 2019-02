Realidad o ficción en el Santo Domingo

Prohibido fallar. Con el subidón de la convincente victoria ante el Sporting de hace una semana, Las Palmas visita un feudo que se le ha dado bastante mal en los últimos tiempos. Tan mal como que no ha ganado en ninguna de sus seis visitas (cinco derrotas y un empate). Sin embargo, esto no debe servir de excusa para un equipo que lleva seis jornadas consecutivas sin perder, pero que no gana fuera de casa desde septiembre. Ya va siendo hora, por lo tanto, de cortar la nefasta racha foránea y reengancharse definitivamente a la lucha por los puestos de playoffs.

Y es que si logra salir victorioso de su visita al Santo Domingo, el representativo superaría en la tabla al conjunto madrileño, que está únicamente un punto por encima de los amarillos. Pero no solo eso. Está la competición tan apretada que en el caso de que el resto de resultados acompañen, Las Palmas podría ponerse a dos dígitos de la liguilla de ascenso. Además, igualaría su mejor racha de la temporada con dos victorias seguidas y confirmaría los brotes verdes que se vieron en la pasada jornada. No es nada desdeñable el premio.

Y, porque no, pescar en río revuelto. El Alcorcón ya no es aquel equipo férreo al que Las Palmas apenas pudo crearle media ocasión en la primera vuelta. Empató entonces sin goles en el Gran Canaria dejando muy buenas sensaciones. Pero el desplome de los de Cristóbal Parralo ha sido tan descomunal como inexplicable. En los últimos 11 partidos, el bagaje es paupérrimo: ocho derrotas, dos empates y una sola victoria. Una crisis que, como le ocurrió a la Unión Deportiva en la primera vuelta, le ha alejado del sueño del ascenso directo y ahora lucha por recuperarse para, al menos, entrar en las posiciones de Playoffs.

El problema es que históricamente el representativo nunca ha sabido aprovecharse del mal ajeno. Es más, suele recaerle el cartel de resucitador de muertos por pinchar contra rivales en problemas. Lo normal es que Herrera, para evitar que se repita esta situación, diera continuidad al once que tan buenas sensaciones dejó ante el Sporting. Sorprendió entonces con la inclusión de Blum y Fidel de entrada, y la recuperación de Lemos en el carril diestro. Y el plan le funcionó. Fueron, junto a Galarreta, los más destacados y se han ganado un sitio en el Santo Domingo. Aún así, no se puede dar nada por sentado para esta noche. El preparador se plantea alinear a Araujo junto a Rubén Castro arriba, y en tal caso habría que ver quien se queda fuera por el argentino. Lo que es seguro es que Herrera por fin ha superado el trauma de las primeras goleadas a domicilio que sufrió en su llegada, y Lemos continuará en el lateral derecho en detrimento de Curbelo.

De resto, la sorpresa es De la Bella en el lugar de Dani Castellano. Mir ejercerá de revulsivo, Maikel Mesa, aquejado de una inoportuna lumbalgia, se queda en tierra, y la base seguirá siendo la misma. Raúl Fernández en la portería; Mantovani (su resurgir ha sido espectacular), Cala y los laterales anteriormente citados; Peñalba, Galarreta y Timor estarán en el centro del campo, en otra línea en la que tampoco hay dudas; y solo Rubén tiene un sitio asegurado en el frente ofensivo.

Empieza a ser llamativo lo del exbético. Su enfado en las últimas sustituciones parece que han hecho recular a Herrera y ahora es raro verlo relevado. Y eso que, como es lógico a sus 37 años, es el futbolista de arriba al que más le cuesta acabar los partidos. Ante el Sporting dio la asistencia en el primer gol y falló una ocasión clarísima. Todo en la primera parte. Pero en la segunda, desapareció. Sin embargo, el técnico prefirió quitar del campo a Fidel y a Blum para que Rubén lo jugase todo.

Su caso no es el único discutible. El ostracismo de Maikel y tampoco se entiende cuando Timor no está a su nivel. El técnico catalán ha aplicado la lógica desvelando durante la semana que el tinerfeño volvería a la convocatoria, pero el pasado jueves el club informó que está lesionado, por lo que se pierde una oportunidad de oro. En cualquier caso, por materia prima que no sea. A lo largo de la temporada se ha visto que la plantilla amarilla está sobrada de calidad, siempre y cuando los protagonistas rindan a su nivel. Hoy tienen la prueba de algodón y tendrán que demostrar que lo del fin de semana pasado fue realidad y no ficción.