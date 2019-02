Raúl Fernández: «Hay que ganar... hasta sin merecerlo»

La situación es tan desesperada que ya ni los modos importan. El ascenso se aleja a cada jornada que pasa y con el esperpéntico balance de una sola victoria en los últimos 14 partidos, la reactivación moral para cambiar la dinámica es imprescindible. Así lo considera Raúl Fernández, uno de los pocos jugadores de la plantilla amarilla que ha logrado una buena regularidad durante toda la temporada. El guardameta titular de la Unión Deportiva manifestó ayer que ganar un partido aunque sea «sin merecerlo» podría suponer el «impulso» que necesita el conjunto amarillo en la competición para mejorar en «confianza», aunque asegura que «algo está cambiando» en la dinámica del equipo. El optimismo no se pierde en el seno del equipo grancanario.

El cancerbero vasco comentó en rueda de prensa que quizás necesiten salir victorioso de un choque igualado, porque en los que han ganado hasta ahora, como el último ante Osasuna (4-1), han sido «muy superiores». «Sabemos que tenemos calidad que somos una plantilla muy amplia con gente experimentada, pero al final hace falta ganar uno de esos partidos por la mínima, incluso sin merecerlo. Ganar partidos muy igualados te hace crecer en confianza», razonó.

Fernández cree que en los últimos partidos fuera de casa han mejorado, porque ya no conceden «tantas ocasiones» a los rivales, con tres empates consecutivos a cero, y a pesar de tantas igualadas opina que están «a tiempo de todo» para luchar por el ascenso. «La situación en la que es, estamos a tiempo de todo, pero hay que ganar más partidos. El equipo fuera de casa está cambiando la dinámica concediendo menos ocasiones, en eso estamos mejorando. En casa hay algunos empates que nos están penalizando, pero confío completamente en el equipo y vamos a sacarlo adelante porque en casa somos bastante fiables», expresó con optimismo.

A su juicio, el partido del próximo domingo ante el Sporting de Gijón en el Estadio de Gran Canaria es «clave», ante un rival con las mismas «aspiraciones», y que se ha reforzado en el mercado invernal con «jugadores de Primera», lo que le convierte en un adversario «aún más peligroso». «Tenemos que mentalizarnos de que va a ser un partido duro, debemos seguir la línea de los últimos encuentros o mejorarla, estar concentrados, conceder poco al rival y estar finos arriba», son sus premisas para imponerse al conjunto asturiano. Además, tiene claro que el trabajo que está realizando el equipo durante la semana es el correcto para lograr tal objetivo. «Lo que sabemos es entrenar bien, ahora nos toca hacerlo en los partidos y ganarlos. Vamos a pensar que ahora la fortuna va a ir a favor nuestra que también nos lo merecemos este año», amplió el cancerbero.

El portero bilbaíno aseguró que dentro del vestuario isleño no tienen «ninguna duda» de Paco Herrera, pese a que el técnico catalán empiece a estar discutido en el entorno por los resultados obtenidos desde su llegada. «Desde dentro no tenemos ninguna duda. Lo que se hable fuera no lo podemos controlar. No creo que sea lo que nos pueda despistar, el míster coloca a los que ve mejor, pero ahora mismo está más en nuestras manos, y desde dentro de la caseta tenemos que dar un golpe e ir a por todas», defendió.

Pese a todo, Raúl Fernández confía en el equipo e intuye que «la pizca de suerte» que les ha faltado en algunos partidos «ya está cambiando», y puso como ejemplo que en el encuentro del pasado domingo contra el Málaga en La Rosaleda le fuera anulado al equipo andaluz «un gol medio legal». Es más, no cree que a los jugadores les pese la ansiedad por la mala racha del equipo: «Tratamos de tener el balón para que los jugadores se sientan cómodos en el campo y eso es lo que nos da confianza para poder llegar arriba», concluyó un Raúl Fernández que, a pesar de las adversidades, no pierde la fe en el ascenso a Primera.