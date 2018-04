Ramírez se ve «más fuerte que nunca»

Ramírez subraya que la UD tiene un significado sentimental para él «imposible de etiquetar con un precio» y recuerda, como prueba de sinceridad afectividad, que cogió las riendas del escudo «cuando nadie quería hacerlo», esto es, en Segunda División B y con una deuda monstruosa que hacía peligrar su supervivencia. Lejos de vincular su estancia a una línea de negocio, lo asumió «como un acto de responsabilidad». Trece años después de asumir el cargo, tiene a la UD en Primera División, «saneada, libre de deudas, con una estructura profesional consolidada y una ciudad deportiva en construcción» . Ve «lógico», por tanto, que Las Palmas despierte el interés de posibles compradores dada su salud financiera y logística, aunque recalca, que «de ninguna manera», va a permitir que caiga en manos de especuladores. Por mucho que le insistan, no piensa ceder.

«Nunca venderé la UD» . Así se ha manifestado en repetidas ocasiones Miguel Ángel Ramírez cuando se le ha preguntado al respecto. Y ahora que la UD cotiza más a la baja que nunca, con un horizonte competitivo que se asume será en Segunda División, el presidente se ve «más fuerte que nunca», según sus propias palabras. Tal y como publicó ayer el Diario As, y en una información confirmada por este periódico, Ramírez rechazó el pasado mes de enero una oferta de un grupo chino inversor por su paquete accionarial al frente de la institución, que abarca el 70% del total. Le pusieron sobre la mesa 150 millones de euros . Y ni lo dudó. Su respuesta fue negativa. Como serán las sucesivas si se repite esta tentación a la que otros muchos, en su lugar, acabarían sucumbiendo.

Hay Ramírez para rato

Descartada esta posibilidad («la UD es solvente, autosuficiente y no necesita inversores de fuera»), Miguel Ángel Ramírez es experto en crecerse en los momentos difíciles. Lo hizo tras el célebre Cordobazo, en el año 2014, y ahora va a redoblar esfuerzos «para ilusionar a todos sea en Primera o, si no puede ser, en Segunda». Todavía no pierde la esperanza de llevarse la alegría de una permanencia con la que nadie cuenta pero, en el peor de los escenarios, de consumarse el que sería el primera descenso de su mandato, está convencido de que tendrá recursos para generar incentivos en los incondicionales. Hay Ramírez para rato.