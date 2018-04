$!Ramírez: «Los abonados no pagarán»

Miguel Ángel Ramírez , presidente de la UD Las Palmas , ha pedido perdón a los aficionados de la UD Las Palmas por el descenso de categoría del equipo, al tiempo que ha anunciado que para la temporada 2018-2019 los abonados no tendrán que pagar por la renovación de los mismos, se les canjeará. Ha reconocido que ha tenido dos ofertas de compra de su paquete de acciones, pero no venderá.

«Mi comparecencia aquí viene motivada porque ya se ha consumado el descenso y no hay motivos para seguir esperando a que concluya la competición para hacer balance de lo que ha sucedido. Lo primero que tengo que hacer es pedir perdón a todos los aficionados de la UD Las Palmas. Me gustaría tenerlos a todos aquí para pedirles perdón uno a uno. Ha sido una temporada decepcionante. Hemos tenido poco acierto en la toma de decisiones. Este es el primer año que tengo un fracaso deportivo en todos los años de mandato, aunque este descenso no es un drama», aseveró el presidente de la UD Las Palmas.