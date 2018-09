Rafa Mir, una bala que se malgasta en el banquillo

Y dejar a Rafa Mir en el banquillo, siendo uno de los jugadores más en forma del equipo, es una auténtica temeridad. Una imprudencia que resta pegada, hambre y velocidad a la UD. Al murciano le sobra ambición y volvió a demostrarlo cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Desde su entrada al terreno de juego, allá por el minuto 56, se intuía que podía pasar algo diferente a favor de los isleños.

El exdelantero de los Wolves buscó morder el arco defendido por Mariño. Disparó de lejos, sin pensarlo, y desde su casa. Varias carreras desenfrenadas por el carril izquierdo percutieron en la retaguardia asturiana. Una verticalidad que le faltó durante todo el choque a la Unión Deportiva. Mir, segundo máximo goleador del equipo insular en liga, tras Rubén Castro, se ha quedado fuera de los planes iniciales del técnico sevillano ya en los dos últimos partidos cuando sobre el verde es un aval seguro para pelear por la victoria.

Ya avisó tras el duelo ante el Málaga que él no sabía por qué le había tocado la suplencia, añadiendo que le «preguntaran a Manolo Jiménez». Asimismo, el ex del Valencia, que también vio portería en sus dos partidos con la selección española sub-21, le ha dado a la Unión Deportiva cuatro de los 14 puntos que, de momento, tiene en su casillero. Su tanto contra el conjunto malagueño supuso el triunfo y el que se apuntó en la Romareda un empate que supo a oro. Pero, aun así, a Mir le volvió a tocar ejercer de revulsivo cuando el trailer de la película ya anunciaba un triste final. Un papel de actor secundario que, teniendo en cuenta que Sergio Araujo sigue lesionado, debe saberle a poco al delantero murciano. No se puede renunciar a la pegada. Mucho menos en un campo con tanta enjundia como el Molinón. Jiménez erró y Mir no esbozó ninguna sonrisa en la tarde de ayer.

Otro que tampoco podía estar alegre en Gijón fue Raúl Fernández. Pese a que el guardameta bilbaíno detuvo una pena máxima lanzada por Carmona y, cómo no, fue el mejor de Las Palmas de largo, el tanto de Álvaro Jiménez le amargó el día. No obstante, la seguridad que volvió a aportarle a la UD el que fuera zamora en la categoría de plata del fútbol español con el Levante fue escandalosa. Eso sí, no lo puede parar todo.