«Quiero ganarme los minutos, demostrar y marcar goles»

— El viernes jugó su primer partido con la UD Las Palmas y vaya estreno. Debut a lo grande, con un golazo nada más entrar. Mejor, imposible...

— Sí, la verdad es que fue increíble. Estoy muy contento de estar aquí, en este equipo y con estos compañeros. Parece que llevo tres años y solo llevo tres días. Y eso se nota a la hora de jugar, de entrenar y en la propia adaptación. Aquí soy una persona feliz.

— Se le ve encantado con la manera en la que le ha recibido el vestuario. Así todo es más fácil, ¿no?

— Por supuesto. Es que son muy buena gente, muy trabajadores. Y pienso que esa es la base para conseguir algo grande en el deporte colectivo. Tenemos que hacer un grupo unido y fuerte para superar todas las pruebas que nos iremos encontrando a lo largo del año. Que serán muchas y muy duras.

— ¿Y qué tal con Jiménez? ¿Ya le ha dicho lo que espera de usted?

— Sé que el míster es una persona muy competitiva, que le gusta la gente trabajadora, que siempre intenta sacar el máximo de los jugadores, y intenta tener a todos los futbolistas enchufados. Jiménez todavía no ha hablado conmigo de forma individual, pero me ha estado explicando junto al resto del grupo como jugamos, como defendemos, como atacamos... Ya tendremos tiempo de sentarnos y hablar.

— Aquí solo se habla del ascenso. Aunque es cierto que quedan fichajes por llegar, ¿considera que hay materia prima como para subir?

— Por supuesto. Pienso que hay un muy buen equipo, con grandísimos jugadores que juegan muy bien al fútbol. Gente con mucha calidad, mucho toque, y yo creo que vamos a estar arriba, seguro. Es el objetivo número uno del club y de los jugadores, y estamos muy mentalizados. La ilusión de todo el vestuario es el de ascender a Primera División.

— Se comenta mucho sobre la posibilidad de que venga Jorge Molina. ¿Hacen falta más refuerzos arriba, o con lo que hay es suficiente?

— Yo me dedico a jugar, no soy el presidente ni el director deportivo (ríe). Esa pregunta es para otra persona, es algo que no me atañe.

— Tenía varias ofertas e, incluso, podría haber continuado y jugar en la Premier League con el Wolverhampton ¿Por qué eligió la UD?

— Yo estaba buscando un proyecto en el que crecer como futbolista y pensé que Las Palmas era el sitio correcto. Ya sea por los jugadores que están aquí, por volver a España, por el fútbol que se practica... existían muchos motivos para la elección. Además es que para crecer tienes que jugar, y pienso que aquí si trabajo y demuestro de lo que soy capaz, puedo tener minutos. Lo hablé con el Wolverhampton, porque es verdad que podría haber seguido allí, pero no quería hacer una temporada de muy pocas apariciones. Quería jugar y marcar, porque desde la grada o el banquillo es imposible hacer goles...

— Ha marcado muchos goles en Segunda B, debutó muy joven en Primera, tiene experiencia en Championship... ¿Cree que se adaptará bien a la categoría de plata?

— Yo espero que sí, confío en mí. La Championship, por ejemplo, es una categoría muy dura, lo veremos mañana -por hoy- cuando juguemos contra el Leeds. Son equipos muy físicos, con grandes presupuestos y jugadores. Pero en cuanto a nivel, tiene cierto parecido a la Segunda División española, aunque con estilos de juego muy diferentes. Confío en hacerlo bien y en que pueda ayudar al equipo con trabajo y goles.

— Prefiere jugar solo arriba, con otro delantero... ¿Con qué sistema se siente más cómodo en el campo?

— Yo me siendo cómodo jugando. En el césped es donde soy feliz. El sistema al final lo hacen los jugadores. El dibujo depende de los futbolistas que tengas. Pero esa pregunta es para el míster. Ayer -por el viernes- jugamos un 4-4-2, estuve en punta y en la banda, y me sentí muy cómodo en ambos sitios. El equipo juega muy bien al fútbol y eso siempre facilita las cosas. Creo que podemos tener el peso del partido durante los encuentros y que haremos hacer un fútbol vistoso, pero sin descuidar los aspectos defensivos, que es algo en lo que incide también mucho el míster.

— ¿Se considera entonces un futbolista polivalente?, ¿se ve jugando en la banda o en otras posiciones aparte de delantero centro?

— Sí, soy un futbolista polivalente y puedo jugar de delantero, de extremo, de mediapunta... en cualquier posición de arriba. Al final creo que esa polivalencia es buena para mi y para el entrenador. Me veo capaz de adaptarme a varias posiciones e intentar sacar el máximo rendimiento en el sitio que juegue.

— En Inglaterra apostaron fuerte por usted -el Wolverhampton pagó tres millones por su traspaso-, pero tuvo muy poco protagonismo. ¿Por qué no logró adaptarse?

— Era un cambio muy complicado. Dejar España por Inglaterra es un cambio muy grande para alguien tan joven como yo. Además, llegué en el mes de enero, con el equipo hecho y en muy buena dinámica, y siempre es más difícil hacerse un hueco cuando las cosas marchan bien. Es complicado tocar lo que funciona. En cualquier caso, me lo tomé con profesionalidad y puse todo de mi parte para adaptarme. Y creo que al final lo terminé consiguiendo porque los partidos que jugué, sobre todo en el último tramo de competición, pienso que estuve a buen nivel y metí goles. Pero mi idea era crecer, y para crecer tenía que salir. Hablé con el club y me dijeron que iba a tener muy poca participación, y no era lo que quería. Mi deseo es jugar, tener minutos y seguir mejorando como futbolista.

— Se le consideraba una gran promesa en el Valencia, debutó muy joven con el primer equipo y parecía que lo tenía todo para triunfar allí. ¿Por qué decidió no renovar?

— Yo pensaba que necesitaba un poco más de confianza de la que me estaban dando. Sentía que no terminaban de apostar del todo por mi. También aquel era un momento complicado, con muchos entrenadores, muchos directores deportivos... y eso tampoco ayuda. Sin embargo, tengo un gran recuerdo de Valencia y le guardo muchísimo cariño. Soy un valencianista más, esa es la verdad. Al final era una cuestión de crecer y de ir hacia arriba, porque consideré que ahí no lo estaba consiguiendo.

— Por aquel entonces, incluso el Real Madrid intentó ficharle, pero al final acabó en la Championship...

— Sé que el Valencia tuvo conversaciones con el Real Madrid por mi, como también las tiene con otros clubes. Es algo normal, pero eso lo lleva mi representante. Lo que importa es que el Valencia no aceptó la oferta del Madrid y se acabó. Eso es agua pasada, yo me dedicó a trabajar día a día, y no miro otra cosa que no sea en lo que viene. Eso ya quedó atrás y hace tiempo que pasé página. Ahora solo pienso en hacer bien las cosas en Las Palmas.

— ¿Qué objetivos se pone para esta temporada?, ¿se atreve a marcarse una cifra de goles?

— No, no (ríe). Yo no me marco nada. Lo que quiero y deseo es que el equipo gane y que consigamos el objetivo de subir a Primera. Por supuesto que quiero hacer los máximos goles posibles, pero prefiero no ponerme un número. Ya se irá viendo a lo largo de la temporada lo que pasa.

— Su llegada ha generado mucha ilusión en Gran Canaria. ¿Siente ya el cariño de la gente?

— La verdad es que sí. He notado mucho afecto por todos, muchas muestras de aprecio estos días. Sobre todo ayer -por el viernes-, después del partido tras el gol ante el Birmingham. También es normal que si en mi debut, nada más haber entrado en el campo, consigo marcar un buen gol, pues que la gente lo aprecie y lo valore. En cualquier caso, yo quiero dejar claro que aunque vengo cedido, llego con toda la ilusión, con todas las ganas de demostrar de lo que soy capaz y de ayudar a poner a este club en el lugar que se merece.

— Aunque esto ni ha empezado, en el hipotético caso de que se dé una gran temporada, marque muchos goles y el equipo logre el ascenso. ¿Le gustaría quedarse en la UD Las Palmas?

— Eso ya lo comentaríamos cuando llegase el momento (ríe). Ojalá podamos hablar de un ascenso de Las Palmas y de que se dé esa situación. Sería maravilloso. De momento, lo que puedo decir es que en los pocos días que llevo aquí, estoy muy contento con todo. Las Palmas es una gran ciudad, la isla tiene un clima increíble, se come bien, la UD tiene grandes futbolistas... No se puede pedir más, aquí lo tengo todo para continuar creciendo.