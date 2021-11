Un quebradero de cabeza en la derecha: mantener a Ale Díez o la vuelta de Lemos

Hasta el momento y siempre que ha estado disponible, el puesto de lateral derecho de la UD Las Palmas ha tenido nombre y apellidos: Álvaro Lemos. Siempre que estuvo sano, galopó por el carril diestro del equipo. Y en esta temporada, con un buen contrincante por la titularidad, como es Ale Díez, ha mejorado sus números en ataque, aportando hasta tres goles de importante para el colectivo. De hecho, está en la nómina de tiradores de penalti y ya ha transformado uno. No obstante, hay un dato que tiene demasiado pensativo a Pepe Mel, sobre todo para lo que resta de competición. Y es que el gallego es de sangre caliente y ha sido expulsado hasta en tres ocasiones, todas de ellas por ver la segunda cartulina amarilla.

Contra el Espanyol cometió un error. Y es que, con un doloroso 3-0 en el marcador, pisó a un rival y vio al colegiado de la contienda levantar la mano con otra tarjeta. Lemos dejó al equipo con uno menos en la primera mitad, al ver dos amarillas en medios de diez minutos, y Mel dejó claro en sala de prensa que el propio futbolista sabía que había actuado mal. El gallego también le ha dado vueltas al asunto desde que cogió camino al túnel de vestuarios, pues su intención nunca fue dejar a sus compañeros solos ante el peligro, mas cuando llevaba incluso el brazalete de capitán. Fue un acto impulsivo que sabe que no debe repetir. Y ahora, luego de cumplir sanción federativa en la victoria sobria contra la Ponferradina y ver el choque desde la grada, podría incluso perder su privilegio como titular indiscutible porque Ale Díez está bien.

El extremeño cuajó una actuación solvente en defensa, pues no tuvo ningún tipo de peligro, y en ataque fue un cañón. Se incorporó con más o menos suerte, pero colgando siempre centros al corazón del área y dobló al extremo cuando vio la oportunidad clara. De hecho, incluso acarició el gol con un buen disparo raso que solo se lo negó la madera, pues su intento lo repelió el palo cuando Caro ya estaba vendido. Además, Díez, que llegó el pasado verano a Gran Canaria, siempre que ha jugado ha rendido y nunca ha tenido una mala palabra, siendo corporativista y buen profesional, esperando también los minutos que creía merecer.

La historia de Pepe Mel dice claramente que prima la meritocracia, así que, atendiendo a la lógica, Ale Díez tiene papeletas para mantenerse en el once inicial este sábado contra el Alcorcón en la capital. No obstante, en el currículum del técnico madrileño tampoco hay manchas por sentenciar a alguno de sus jugadores por un error individual, si acaso a Josep Martínez la campaña pasada, pero luego le devolvió la confianza. Es por ello que al entrenador de la UD le nace un nuevo quebradero de cabeza: mantener en el once a un Ale Díez que hizo méritos para repetir o devolver a Lemos al carril derecho como indulto al gallego. Lo que está claro es que no se va a casar con nadie y que, con la permanencia virtual ya en el bolsillo, tiene margen de maniobra para hacer probaturas en lo que queda. Y repartir esfuerzos.