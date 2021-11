Puerta abierta a ampliar la lista de la compra en el mercado invernal con otro delantero

A vueltas con el mercado invernal, todavía un mes por delante pero ya metido en todos los debates, Mel se extendió en su comparecencia de ayer y añadió variables a una lista en la que, inicialmente, únicamente se contemplaba un sustituto para Sergio Ruiz en la zona ancha: «Los entrenadores somos muy pedigüeños y a Luis Helguera le he pedido de todo porque quiero ascender. Porque quiero que este equipo mejore, porque quiero hacer una segunda vuelta muy buena. Y la mejor forma de hacerla es reforzar todas las parcelas, las coherentes. ¿Otro delantero?Entre esas seguramente estará el tener más variantes ofensivas. Esta baja de Sergio se añade a la Nuke y Enzo. Es una baja tremenda. La tenemos que cubrir sí o sí», explicó Mel, que dejó varias conclusiones adicionales: «Pero luego hay otras cuestiones. A lo mejor tenemos jugadores con fichas B que nos interesa que sean A. La estrategia del mercado de invierno hay que verla muy bien. Pero sí está claro que hay situaciones del equipo que debemos mejorarlas». Cuestionado por las salidas, no profundizó pese a que hay varios jugadores señalados por su falta de protagonismo: « La baja de Sergio hay que cubrirla sí o sí. El ejemplo de Kirian es clarísimo. Pongo a la gente que creo y me deben devolver en el campo la confianza. Pongo a los que creo que están mejor. Ellos saben que si me responden, ya no van a salir del equipo. De momento las cosas están funcionando bien».

Temas Las Palmas de Gran Canaria