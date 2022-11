Prueba de fuego para la UD

La UD Las Palmas recibirá mañana a las 17.30 horas a un Eibar en auge. El conjunto de García Pimienta, que llega tras encadenar dos derrotas de manera consecutiva, intentará revertir la situación brindándole un triunfo a su afición.

Todo lo contrario le sucede al equipo vasco. Los de Gaizka Garitano llegan en el mejor momento de la temporada, con dos victorias en sus dos últimos encuentros ante Málaga y Lugo, ambos por la mínima. Será una nueva prueba de fuego para el conjunto amarillo cinco días después de perder el primer partido en casa, feudo donde no se había encajado ningún gol.

Los pupilos de García Pimienta se encontraron con dos derrotas en sus anteriores partidos ante rivales bien replegados atrás y que no perdonaban y castigaban a la contra. Además, cerrando toda esperanza de ataque a un equipo al que le cuesta buscar otra alternativa de cara a la busca del gol. Cuando no se puede llegar por el centro y con balón jugado desde atrás, el equipo grancanario no encuentra forma de generar ocasiones. Es algo que debe mejorar el cuadro amarillo si pretende estar en lo más alto de la clasificación a final de campaña.

En lo que respecta a los precedentes del choque, la UD domina con claridad. Los amarillos se han impuesto en doce ocasiones frente a ocho triunfos armeros y ocho empates. Y concretamente en la isla de Gran Canaria se han enfrentado en catorce ocasiones. Saldándose con un bagaje 8-2-4 a favor del equipo grancanario.

Posibles onces iniciales

No se esperan grandes novedades, Pimienta partirá de inicio con Valles en portería, línea de cuatro con Álex Suárez, que vuelve tras sanción, Eric Curbelo y Saúl Coco y el carril izquierdo para Sergi Cardona. En la sala de máquinas Nuke Mfulu será el encargado de robar balones, su compatriota Enzo Loiodice el de gestionarlo, y el capitán Jonathan Viera de crear juego ofensivo.

El tridente, si no hay sorpresa de última hora estará formado por el cordobés Álvaro Jiménez y Alberto Moleiro por los costados, y como referencia en ataque el delantero catalán Marc Cardona. Por su parte, Enzo Loiodice, Nuke Mfulu y Eric Curbelo siguen apercibidos con cuatro tarjetas amarillas.

Por parte del Eibar jugarán: Luca Zidane, Tejero, Correa, Venancio, Imanol, Sergio Álvarez, Matheus, Corpas, Aketxe, Stoichkov y Blanco Leschuk.