Propósito de enmienda y revancha

En la UD sacan una lectura constructiva del empate del pasado sábado ante el Albacete (1-1), un resultado que permitió sumar pero que dejó contrariedad en cuerpo técnico y plantilla. Con todo, Manolo Jiménez ha concienciado a sus jugadores de que espera una carrera larga en la que se van a dar estos accidentes, por lo que prefiere tomarse lo ocurrido con normalidad y espíritu didáctico. Así lo hizo ver ayer en el vestuario durante la sesión preparatoria desarrollada en Telde. Detectó muchos errores el entrenador en los que ya trabaja para que no se vuelvan a reproducir en el futuro, aunque también minimiza su impacto al considerar las alturas tempranas del calendario y el enorme margen de mejora que hay, con jugadores por ensamblar y algún que otro fichaje pendiente de aterrizar. De ahí que más que enfado, haya rabia y ganas de revancha en el equipo.

Desperdiciar una ventaja en el marcador, ceder metros y posesión frente a un adversario, en teoría, inferior y desaprovechar claras ocasiones de gol que hubiesen sentenciado el partido... Todo fue en contra de los mandamientos sagrados de un Manolo Jiménez que repudia no ganar y al que le enfada, especialmente, que por errores propios saquen réditos los rivales. «Si nos vencen, que sean mejores que nosotros», repite. Pero en el caso del Albacete, sin tratarse de una superioridad neta, aprovechando, además, el bajón generalizado de la UD, el castigo de no ganar se podía haber evitado, a ojos del preparador andaluz, quien tiró de autocrítica en su discurso público posterior. «Nos vinimos atrás incomprensiblemente. Me he desgañitado tratando de sacar al equipo de atrás», admitía, de manera explícita, en la sala de prensa del Gran Canaria. Eso ratifica su pensamiento de que gran parte de la culpa del 1-1 final viniera por los balanceos propios. Incluso jugadores como Rubén castro consideraron «justo» el resultado atendiendo a los méritos del oponente.

El reconocimiento de que se pudo hacer mejor es el primer paso para el propósito de enmienda que ya se ha activado con vistas al encuentro del próximo sábado (17.00 horas) en La Romareda.

Será la primera salida de la temporada y, además, un test más que fiable por el potencial de un Zaragoza llamado a pelear por el mismo objetivo del ascenso. Ahí quiere ver plasmadas las mejoras Jiménez, con el colmillo afilado arriba para rentabilizar las aproximaciones, un tono físico más uniforme y sin lagunas en la parcela defensiva, se tenga o no el esférico. Porque se controle o no el partido, el mecanismo defensivo, que empieza con la presión de Rubén arriba, ha de cerrar todos los caminos. En eso se va a insistir, en la simetría del achique y las ayudas, para blindar los dominios de Raúl. Lo del Albacete, en suma, ha podido venir bien si, finalmente, deja la lección pretendida: que no se vuelva a repetir.