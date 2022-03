Primeras decisiones de la UD 2022-23

La actividad en los despachos de la Ciudad Deportiva de Barranco Seco comienza a ganar protagonismo cuando se acerca el final de temporada y todavía no se sabe si el equipo el año que viene subirá de categoría, reto ahora muy complejo, o, por el contrario y como parece, volverá a militar por quinto año consecutivo en Segunda División.

En la UD Las Palmas nada se deja a la improvisación. Es por eso, que Luis Helguera, director deportivo, ya ha iniciado una serie de gestiones para comenzar a esbozar el nuevo proyecto de cara a la temporada 2022-2023. Eso sí, siempre ciñéndose a los límites salariales a los que está sujeto el club por LaLiga para gastar.

Está previsto que haya altas y salidas, y alguna que otra sorpresa. Una de las primeras decisiones que se han tomado es la de cerrar la renovación del lateral izquierdo Sergi Cardona, que continuará vistiendo la camiseta amarilla hasta el verano de 2025. Anteriormente, Raúl Navas se aseguró un año más tras alcanzar los 25 encuentros oficiales.

Uno de los activos más valorados en el mercado, es el internacional en categorías inferiores, Alberto Moleiro. El nombre del jugador tinerfeño está en la agenda de directores deportivos, tanto de equipos nacionales como del resto de Europa, concretamente de clubes ingleses. La intención es ejercer la opción prioritaria que se tiene con él y mejorarle sus condiciones y que tenga dorsal profesional .

En cuanto a los dos jugadores que están a préstamo, Peñaranda y Rober, lo normal es que regresen a sus respectivos clubes, el Watford inglés, y el Real Betis respectivamente. Por el contrario, el portero Álex Domínguez, con contrato en vigor hasta 2024, y Clau Mendes, cedidos en el Ibiza y Rayo Majadahonda, regresen, al menos, para realizar la pretemporada.

En los casos de Eric Curbelo y Fabio Rodríguez, las conversaciones para la renovación de ambos va por buen camino. El rendimiento de estos jugadores deja satisfecho al club, sobre todo, por su compromiso y profesionalidad.

El de Jesé Rodríguez es un caso particular. Es uno de los futbolistas que abandera el vestuario y cada nuevo proyecto. Su buen rendimiento en el último año le han permitido tener otra vez un buen cartel. Podría tener al final de temporada propuestas exóticas provenientes de equipos de Emiratos Árabes o Dubai. No obstante, su principal opción es la UD Las Palmas, pero no a cualquier precio. En sus anteriores negociaciones con el presidente nunca hubo problemas para llegar a un entendimiento que dejara contentos a ambas partes.

Posibles descartes y Pimienta

El que parece que lo va a tener más difícil para continuar es Unai Veiga. Fue el primer refuerzo de esta temporada. Firmó por tres años, procedente del filial de la Real Sociedad. Sin embargo, para los entrenadores Pepe Mel y García Pimienta, ha sido un jugador irrelevante. Sus números lo delatan: dos partidos en Liga (Cartagena y Real Sociedad B), en los que apenas acumuló 38 minutos y otros tantos en la Copa del Rey (Vélez de Málaga y Valladolid) contabilizando un total de 107 minutos. En el último mercado de invierno se intentó reubicarlo, pero no hubo fortuna.

En el caso de Hernani Santos, delantero portugués que llegó el pasado mes de diciembre, su continuidad está supeditada al ascenso del equipo. Tampoco ha tenido mucho protagonismo.

En la misma situación podría estar el técnico García Pimienta. Aunque se le firmó por lo que resta de temporada, y una más, se podría cuestionar su continuidad en el banquillo si el equipo no logra jugar, al menos, la fase de ascenso. En la dirección deportiva están contentos con la labor que viene realizando, y creen que será capaz de revertir la situación. No obstante, cada semana, de aquí al final de Liga, será un examen para él.