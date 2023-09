En Primera no basta con merecer

Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Las Palmas continúa pecando de indolente en la máxima categoría. Los méritos no siempre hacen justicia y en el fútbol, como en la vida, los errores se pagan. Mucho más en Primera División, donde no se espera por nadie. Malgastó balas para facturar el triunfo la UD, con un mano a mano de Pejiño y un cabezazo en el área pequeña de Julián Araujo. Y luego, cuando el cronómetro casi pitaba el final de la contienda, apareció el letargo. Se durmió Benito tras un centro, Suárez no fue capaz de maquillar y Portu destrozó a los isleños. Son dos puntos de 12 posibles y, tras el parón por selecciones, habrá que rendir visita al Sevilla. La situación es cuanto menos delicada.

Desatada. Así saltó a Montilivi la UD, con colmillo en la presión y sin cadenas en la búsqueda por la victoria. Nada más comenzar, en una acción de mucho nivel de Munir, Pejiño se estrelló con un enorme Gazzaniga. Le había dejado solo ante el meta el atacante marroquí. El de Barbate marró el mano a mano por el buen hacer del arquero del Girona. Perdonaban los de Pimienta, que no aprovechaban los robos en la frontal del equipo local. Respondía Tsygankov y Valles sacaba una pierna salvadora de mucho mérito para mantener el marcador a cero. Sory Kaba lo intentaba tras un sombrero y un misil casi sin ángulo, pero su chut se estrellaba en el lateral de la red. En el reparto de golpes, Álvaro Valles volvía a sacar la bota, esta vez ante Savinho. Ni veinte minutos habían corrido, pero el partido estaba precioso para el espectador. Ampliar Miguel y Pejiño. laliga Un fuera de juego de Stuani invalidó el gol del Girona sobre la media hora de juego. El transcurrir de los minutos obligaba a todos a estar plenamente metidos en la faena y ahí estaba algo perdido Pejiño. Tal vez por la falta de participaciones. Pero el de Barbate no se iba de su par en ningún duelo y tampoco generaba el peligro al que tiene acostumbrados a todos. Apretaba el Girona y le anulaban otro gol a Stuani por falta a Álex Suárez en un saque de esquina. Se diluía Las Palmas al descanso. Tras el intermedio, Las Palmas volvió a mostrar mejor cara. Sory Kaba se la dejó a Pejiño dentro del área, pero su disparo fue algo tímido. En el 55 saltaron al campo Benito y Perrone, que debutaba. Pejiño y Kirian dejaron sitio. En un robo del aldeano casi llega el primero. Cardona la colgó al segundo palo y Julián Araujo, que la quería ahí, cabeceó con contundencia. Otra vez Gazzaniga para negar que se cantase el gol visitante. Los balones largos a la banda de Sergi Cardona sembraban ciertas dudas y Benito tenía que sacrificarse en demasía en tareas defensivas. Ahí perdía la UDcolmillo en ataque. Sory Kaba se caldeaba con Gazzaniga y Loiodice no daba señales de vida en una medular donde Perrone, por momentos, estaba desbordado. Nadie encontraba la luz de Jonathan Viera en el enganche. Y los kilómetros ya se notaban en algunas piernas. Marc, al ruedo; Munir, a la banqueda. Quedaban 15 minutos para intentar estrenar el casillero amarillo de victorias. Sory ganaba duelos arriba y perseguía el tanto isleño. Kaba se agintaba, volvía loco a David López y Perrone se soltaba y pisaba área. Casi caza el argentino un centro fuerte y abajo de Benito. Mordía Las Palmas cuando el cronómetro ya no concedía treguas. Y, casi sobre la bocina, llegó la puñalada. Couto cabeceó en busca de un compañero y ahí sentenció Portu (1-0, min.89). Se durmió Benito y tampoco pudo corregir Suárez. Los errores en Primera te condenan. Dos puntos de doce posibles en la máxima categoría. Y aquí no basta con merecer.