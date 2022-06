El primer fichaje de la nueva UD ya está en casa: la afición

El primer fichaje que pretende la UD para la temporada 2022-23 no hay que buscarlo fuera porque está en casa: la afición. Los dos llenos consecutivos con los que se cerró el curso, agotado el papel ante Oviedo, en la penúltima jornada del calendario regular, y frente al Tenerife, en la promoción de ascenso, se han interpretado en el club como una corriente que puede tener más alcance y no quedarse en algo episódico.

El poder de convocatoria del equipo, juntando a más de 30.000 seguidores en el Gran Canaria, asoma como un valor patrimonial al que se pretende dar continuidad con la campaña de abonados que en breve se abrirá. Es intención fidelizar a los socios que ya estaban (en torno a 12.000) y, al tiempo, atraer a un porcentaje sustancial de los que se sumaron a la llamada y colmaron hasta arriba el auditorio. Dentro de la decepción que dejó cerrar el curso cayendo en la lucha por regresar a Primera, y con al añadido de hacerlo con el enemigo histórico, quedó la luz de comprobar el arraigo que se mantiene y que puede ser uno de los pilares del futuro.

Porque más allá del impacto económico para el presupuesto, toda una bendición, la generación de un ambiente propio de otra categoría, el sentimiento de pertenencia y el clima generado alrededor de los jugadores resultó de una publicidad impagable con retorno no solo en aplausos y ánimo, también en prestigio, correspondencia con los patrocinadores y gancho para otros posibles. Supuso, en definitiva, una siembra en todos los ámbitos. Estímulo para los futbolistas, ritual para los seguidores y fortaleza institucional con un mensaje inequívoco de imán social como ningún otro colectivo o club en toda Canarias.

La directiva ha analizado este movimiento multitudinario reciente y estudia medidas e incentivos para retener al máximo número de incondicionales que, sin tener formalizado su carné, estuvieron en el estadio en el desenlace del curso y en un ejercicio de entusiasmo encomiable.

Hay que recordar que el estadio no se llenaba desde 2015, en aquel encuentro frente al Zaragoza que supuso el último ascenso a la máxima categoría, por lo que el fenómeno que se ha dado era inédito en los siete años precedentes, con travesía de por medio en Primera (2015-2018) en la que ni las llegadas de Cristiano con el Madrid o Messi con el Barcelona agotaran el papel disponible tal y como ha sucedido ahora. Eso hace más especial si cabe la estampa del coliseo de Siete Palmas con su capacidad cubierta.

En un escenario como LaLiga SmartBank no se puede pretender una asistencia sostenida por encima de los 20.000 espectadores a lo largo y ancho del calendario porque no todos los rivales levantan la misma expectación y el equipo atraviesa, además, distintas coyunturas, por no hablar de los horarios y la posibilidad de acabar jugando viernes o lunes, días en los que disminuye considerablemente la posibilidad del aficionado de ocupar su butaca al coincidir con jornadas laborales en la mayoría de los casos.

Pero en las previsiones internas que se manejan sí es viable aumentar el flujo regular de asistentes a los partidos de la UD como local con respecto a los últimos tiempos y es en esa dirección en la que se trabaja, con el ejemplo reciente que rompió previsiones.

«La UD sería casi invencible si cada vez que actúa en su estadio logra generar algo parecido a lo visto ante Oviedo o Tenerife y hay una base sentada sobre la que se quiere actuar», sostienen desde la cúpula. De hecho, en la comparecencia que tendrá lugar el jueves por parte del presidente, Miguel Ángel Ramírez, la alusión a conservar en la medida de lo posible esta conjunción de fuerzas va a ocupar en lugar preponderante en su argumentario. Está por ver si los esfuerzos encaminados a este objetivo terminan dando el resultado pretendido. Pero resulta inevitable, a la luz de lo vivido, contemplarlo todo desde el optimismo.