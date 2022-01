«Las previsiones: un 75% del aforo para empezar y acabar con el 100%»

A mes y medio del inicio de la temporada 2021-22, con la inminente presentación y puesta en marcha de la campaña de abonados y las ilusiones por estrenar por el ansiado retorno al estadio más de un año de ausencia, toma la palabra Patricio Viñayo a petición de CANARIAS7 para confirmar que, en efecto, se abre una nueva etapa. Dentro de la prudencia aconsejada, el ejecutivo del club interpreta desde el optimismo el escenario que viene en camino y que redundará, para bien, en todas las esferas de la entidad, al tiempo que pone en valor la estrategia desarrollada en los últimos tiempos y que han permitido sobrellevar eficazmente los rigores y restricciones de la pandemia. Viñayo también ensalza la comprensión percibida desde la masa social, paciente y comprensiva con medidas inevitables pero que afectaron a sus intereses. El horizonte de regresar a Primera y un nombre propio siempre presente como el de Jonathan Viera son otras cuestiones que analiza justo antes de iniciar un pequeño ciclo vacacional antes de regresar a su despacho y encarar un futuro que, confía, comience a nivelar tantos sinsabores recientes.

- ¿En qué punto se encuentran ahora las previsiones de la UD acerca de la afluencia de público al estadio en la temporada 2021-22?

- Las previsiones que hacemos rondan el 75% del aforo para cuando empiece la temporada, a mediados de agosto, y el cien por cien durante la temporada. La vacunación va a buen ritmo, los datos de incidencia acumulada van bajando en general en el país, con contadas excepciones que todos conocemos, y la relajación de las restricciones se irán generalizando, según nos informan las autoridades competentes.

- ¿Optimista en este día del calendario?

-El mundo del deporte en general siempre es optimista. La propia esencia del deporte es la de afrontar retos y superarlos. Todos debemos ser optimistas porque la cautela no hay que confundirla con el miedo. El miedo paraliza. La cautela te permite avanzar en la buena dirección.

- El presidente anunció una campaña de abonados de la que todavía no hay noticias. ¿Hasta qué punto esta incertidumbre puede perjudicarla?

-Es cierto que no puedes lanzar una campaña de abonados en la que haya más dudas que certidumbres. Hay que esperar un poco para anunciar lo más acorde con lo que permitan las autoridades sanitarias. Pero al final hay una cosa cierta: todos los abonados que renueven podrán acudir a los partidos, aunque al principio de la competición es probable que no se puedan ubicar todos en el sitio exacto de su abono. Si los protocolos de ubicación exigen una distancia de seguridad para no convivientes habrá que respetarlo dejando asientos desocupados. Toda la sociedad está adaptándose a estas normas por un bien común.

- ¿Qué impacto financiero tuvo en el balance del club la ausencia de abonos y taquillas la campaña pasada?

- En términos generales, en todos los ámbitos del club, el descenso de ingresos no tiene precedentes si lo comparamos con las cifras de la campaña de abonados y el ingreso por taquilla de la última temporada que se disputó completa, así como los patrocinios. Esa reducción de ingresos consumió nuestros ahorros, por lo que hemos tenido que acudir al mercado financiero, como le ha sucedido a toda la industria del fútbol.

- ¿Está en disposición la UD de soportar otro año de fuertes restricciones en este aspecto, el de la entrada de público al campo?

- La UD Las Palmas se adaptará a todo lo que venga. Eso es gestionar. Evidentemente, cuanto más duren las restricciones, cuanto más se extiendan los efectos de esta pandemia, mayores problemas tendremos que resolver todos. En el caso de la UD Las Palmas la pandemia llegó en nuestro segundo año consecutivo en la Liga Smartbank, ya consumida la ayuda al descenso que disfrutamos la temporada anterior, después de un intento fallido de ascenso. Uno de los peores escenarios.

- La UD propuso varias fórmulas para que los socios pudieran amortizar la cuota del abono 2020-21 que no se pudo consumir por el estallido de la pandemia. Desde donar ese dinero a la Fundación, hasta obtener descuentos o recuperarlo. ¿Ha percibido en la masa social reciprocidad y aceptación en este paquete de iniciativas de la entidad?

-Yo creo que los abonados de la UD Las Palmas, y en general del resto de los equipos, se vieron tan sorprendidos como los responsables de los distintos clubes por una paralización súbita de la actividad en la temporada 19/20, de la que no había precedentes. Ese apagón de ingresos de un día para otro no lo sufrieron únicamente los clubes de fútbol, sino la mayoría de la sociedad en su conjunto. Siempre hay casos aislados de personas que demuestran poca comprensión con una anomalía de este calibre, pero en el caso de los abonados de la Unión Deportiva su comportamiento está siendo coherente con el contexto que nos está tocando afrontar y respetuoso con las medidas que ha tomado el club para resarcir en los plazos marcados, en la opción que elija el abonado, por no haber disfrutado los partidos en los que las autoridades sanitarias decidieron impedir la entrada de público. Si la pandemia hubiera llegado una temporada antes no habría problema porque todos los abonados pudieron renovar sin coste alguno su abono, pero ya dije antes que el Covid-19 llegó en uno de los peores escenarios posibles para este Club.

- El fútbol ha sobrevivido a una crisis sin precedentes, con el coste en muchos clubes de un aumento de sus deudas. ¿Qué lección han dejado en la UD estos meses de tensiones económicas y planteamientos de supervivencia?

- La lección que suelen dejar los momentos duros: que hay personas solidarias y conscientes de que debe prevalecer el bien común, y personas que no. Y por encima de eso, que a nadie debe juzgarse con dureza porque el esfuerzo de comprensión real de la situación del prójimo requiere no juzgar al otro. Nadie es plenamente consciente de los problemas de los demás. Si no te responden como entiendes que debieran responder, limítate a ser agradecido con el que posibilita un acuerdo, exprésalo, díselo, reconócelo, pero no juzgues al que no da facilidades.

- Desde su responsabilidad ejecutiva, ¿cuál fue el momento más crítico de los vividos desde marzo de 2020?

- El momento más duro fue el apagón, la interrupción de la competición, la incertidumbre del día después, las medidas laborales que se iban regulando semana a semana. Todo el personal quedó afectado por el Erte o la suspensión de sus contratos y facturaciones como proveedores de servicios profesionales. 242 personas o empresas que vivían un día a día con más preguntas que respuestas. Jornadas maratonianas de reuniones de urgencia en el club y videoconferencias desde casa. Atender los temas propios de la UD Las Palmas y los de LaLiga. Estudios, informes, consultas, conversaciones, negociaciones y trámites que se sucedían a lo largo del día y se estudiaban durante parte de la noche. Y todo ello en un ambiente lúgubre, en el que todos los informativos abrían con unas cifras cada vez más altas de contagios y muertes. La opresión psicológica y afectiva fue brutal.

-¿Le urge a la UD regresar a Primera para equilibrar cuentas más allá del prestigio histórico que comporta estar entre los grandes?

- A nadie se le esconde que el brillante trabajo que ha hecho LaLiga española para posicionarse internacionalmente se traduce en un aumento de los derechos televisivos, cuyo reparto se establece por Real Decreto en un 90% para los clubes de Primera, y el diez restante para los de Segunda. Ascender supondría seguir desarrollando nuestra actualización en materia de infraestructuras, sobre todo en Barranco Seco, donde queda mucho por hacer. Sin embargo, si dejamos que la obsesión por ascender cuanto antes domine la gestión de la entidad eso irá en detrimento de la estabilidad y hará crecer la probabilidad de vivir sólo éxitos efímeros.

- ¿La anunciada llegada de Viera es un mensaje de lo que se quiere para el futuro en cuanto a ambiciones y exigencias deportivas?

- Jonathan Viera es un jugador que ha demostrado lo que es capaz de hacer, pero haríamos mal si depositáramos en él la responsabilidad de alcanzar cotas deportivas mayores. El club y él quieren volver a estar juntos, y si se dan las circunstancias sería una noticia estupenda. El presidente ha asegurado en varias ocasiones que su vuelta está avalada por la voluntad de ambas partes. Y no creo que nadie piense que Viera y la UD Las Palmas carecen de ambición.

-La joya patrimonial de la Ciudad Deportiva de Barranco Seco: ¿en qué se nota su uso y explotación en lo que respecta a ahorros de la entidad? ¿Cuesta dinero mantenerla o con lo que aporta se sostienen sola?

- Nadie ha podido poner en explotación como es debido instalaciones deportivas ni alojativas durante la pandemia. Es evidente que los costes de mantenimiento de la actual ciudad deportiva son significativamente mayores que la antigua ciudad deportiva.

-Nueva sede en el estadio: ¿para cuándo, qué ha supuesto volver a Pío XII y si hay un plan para el palacete de Ciudad Jardín y que no vuelva a estar cerrado varios años cuando se regrese a Siete Palmas?

-La nueva sede del Estadio estará lista para poco más de un año, según nos aseguran desde el Cabildo. Volver a Pío XII ha sido un reencuentro con nuestro origen, una conexión emocional inesperada. Es la casa donde tantas horas se luchó por no desaparecer, y para todos los que hemos trabajado entre esas paredes tiene un valor sentimental difícil de explicar. Habrá que pensar en el destino que merece.