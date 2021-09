La presencia de Viera y la ampliación del aforo en el estadio disparan las expectativas

La ampliación al 60% del aforo en los estadios, unas 19.400 butacas habilitadas en el caso del Gran Canaria, con capacidad total para 32.400, la más que probable presencia de Jonathan Viera en el césped, apunta a salir en el transcurso de la segunda parte salvo sorpresa, y un horario que acompaña (17.15 horas) hacen que en la UD se espere para mañana una entrada que ronde los 15.000 espectadores en Siete Palmas en el partido, correspondiente a la quinta jornada, que medirá al equipo con el Ibiza. Las expectativas están fundamentadas si se atiende a que en el encuentro anterior celebrado en casa, frente al Huesca, se mejoró ostensiblemente la asistencia del día del debut, el primero ya con público tras la pandemia, con 9.840 espectadores por los 7.100 que se dieron cita, anteriormente en la visita del Valladolid. Casi tres mil aficionados más y en una progresión que se prevé doblar en esta ocasión.

En la entidad fundamentan el optimismo en el buen tono que ha ofrecido la UD en sus dos comparecencias como local, con el añadido de haberlo hecho frente a aspirantes al ascenso directo, así como el gancho imbatible que supone Jonathan Viera, ya ovacionado en el acto de su presentación el pasado 27 de agosto y quien, desde entonces, no ha parado de evolucionar en su estado físico. Sin jugar partido alguno tras la lesión de rodilla sufrida el pasado 4 de mayo, en el campeonato chino, el futbolista internacional ya anunció que, aunque no estará en plenitud de condiciones, con dos semanas podría comenzar a participar en encuentros oficiales. El plazo ya se ha cumplido y lo visto en los entrenamientos no ha dejado de sustanciar su optimismo. Jonathan ya acumula suficientes cargas de trabajo como para ser expuesto en la lucha por los puntos. Es la mejor manera para que adquiera su plenitud y Mel planea ir dándole entrada de manera progresiva, tal y como hizo en 2019.

Idolatrado por la grada, nadie duda de que su retorno, además de garantizar rendimiento inmediato, también va a suponer un imán para la gente, en la que siempre despertó una admiración incomparable. Y mañana, en el que apunta a ser su primer día en este nuevo ciclo, el ambiente en el estadio estará a la altura del momento. Pese al último resultado adverso frente al Mirandés, el equipo ha despertado ilusión, busca un triunfo que lo meta arriba y, como regalo añadido, comenzará a lucir a su figura referencial.