Por el honor del escudo y la camiseta

Tras una temporada nefasta, en la que la UD se ha empeñado en maltratar su imagen sobre el verde, y certificar el pasado domingo el descenso matemático a Segunda División, el conjunto grancanario visita al Espanyol sin jugarse otra cosa que no sea la dignidad. Y aunque los tres puntos ya no sirvan para nada, hay que honrar el escudo y la elástica amarilla. Ya sin la presión o la ansiedad que suponía tener que ganar para aferrarse a la vida, no pueden haber más excusas.

Las Palmas, que no sabe lo que es hacerse con un triunfo desde el pasado 5 de febrero, ante el Málaga, no puede permitirse cerrar una Liga para olvidar en la última posición de la tabla. Eso sería ya terminar de pisotear el pundonor isleño. La afición merece una victoria que no llega desde hace ya 12 jornadas. Que se dice pronto. Además, para encontrar el último asalto fuera de Gran Canaria hay que remitirse al 11 de septiembre de 2017. Una auténtica eternidad en el tiempo.

En la isla todos hacen fuerza para que esto acabe ya, pero aún quedan cuatro encuentros que se van a hacer demasiado largos. Con todo, la Unión Deportiva tratará de maquillar sus vergüenzas esta mañana ante la escuadra catalana, que tampoco lleva una temporada para tirar cohetes. Los blanquiazules, que aspiraban a pelear por Europa antes de iniciarse la competición doméstica, vieron mermadas sus opciones y que, hace justamente una semana, se optó por destituir a Quique Sánchez Flores. Se le suplió con David Gallego, técnico interino, y su carta de presentación no pudo ser mejor. Debut con victoria en el derbi ante el Girona en Montilivi. Ahora, con la afición expectante a su espalda, buscará presentarse ante los suyos con un nuevo triunfo.

Y la presa es factible. Todas las casas de apuestas dan por favorito al Espanyol. El asalto insular en tierras catalanas se cotiza al alza. El cuadro amarillo, tocado y hundido mentalmente, invita a pensar en un camino de rosas para los periquitos. Pero ahí es donde aparece el espacio para que Las Palmas muestre su alma, perdida durante la gran parte de la competición, y dignifique esfuerzos en honor a sus aficionados, que ya bastante han sufrido a lo largo del año. Qué menos que despedirse de la categoría reina con buen fútbol y un par de partidos más ganados. Aunque solamente sea para inflar unos números sonrojantes.

Enfrente espera con hambre un Espanyol que encomienda todas sus cartas en Gerard Moreno. El ariete, que ya desangró a Las Palmas en la primera vuelta (2-2) con un doblete en la isla, quiere apurar las opciones para acudir al Mundial de Rusia y, seguro, tiene sed de goles. La semana pasada, sin ir más lejos, sumó otros dos tantos a su estadística particular. 14 goles, la mitad de los que lleva su equipo (28).

Sin duda, si la UD quiere llevarse los tres puntos a casa, todo pasa por no dejar jugar al delantero local. Para ello, Paco Jémez podría por una nueva defensa de cinco hombres, como ya hiciera en el Villamarín ante el Real Betis.

La alineación será una incógnita. En la portería podría volver Leandro Chichizola, pero hasta última hora no se sabrá si juega el argentino o el preparador amarillo le da, una vez más, la alternativa a Raúl Lizoain. Aun así, todo apunta al ex del Spezia. En la retaguardia, Gálvez es inamovible, aunque tras el encuentro ante el Alavés se desmarcara de la UD. Ximo Navarro apunta a titular pero que nadie descarte a David García, tanto en una defensa de cinco hombres como en la de cuatro. El capitán, hecho a base de golpes, sabe lo que es el sufrimiento isleño y su experiencia gana enteros. En los laterales, Macedo y Simón luchan por una plaza, y en el otro lado, Dani parece partir con ventaja sobre Aguirregaray. En la medular, Vicente y Etebo ganan enteros, mientras que Javi y Aquilani pugnan por un sitio. En los costados, Ezekiel y Halilovic. Arriba, con las molestias de Expósito, Jonathan Calleri es inamovible.

Así pues, descendida y moribunda, la UD tiene que dar la cara y demostrar que lo que ha pasado no solo duele a los aficionados.