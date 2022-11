Pimienta: «Estamos donde queremos, queda mucha liga»

García Pimienta expuso en sala de prensa previa al partido frente al Levante que aún no tiene claro quién partirá de inicio en la delantera. La UD Las Palmas visita este domingo el estadio Ciutat de Valencia a las 20.00 horas, donde le espera el conjunto granota que lleva una racha de cinco partidos consecutivos en forma de triunfo. «Será un partidazo ante un rival de Primera División».

Cuestionado por la situación actual del equipo, Pimienta explicó: «Estamos bien, vamos por buena línea, Vitolo todavía no está, ni Benito que tiene molestias en la espalda. Por su parte, Marvin, Marc Cardona y Florin han entrenado bien. Esperamos al último día».

En cuanto a la importancia de traerse los tres puntos de Valencia, el míster argumentó: «La gran racha del principio de temporada no era normal. En estos partidos en los que no conseguimos la victoria fuimos protagonistas. Estamos con 27 puntos y donde queremos, aunque llevemos tres partidos sin ganar».

El próximo rival, el Levante UD: «Jugamos contra el Levante en su casa. Es un equipazo. Me preocupa únicamente el Levante. La afición está respondiendo para el derbi, pero me preocupa cero. No sé con quién podré contar entonces. Por eso me preocupa nada, porque queremos ir por los tres puntos de Valencia».

Pimienta no se quiso marchar sin halagar la actitud de Kirian Rodríguez: «Nos da lecciones cada día. Me emociono al hablar de ello. Estamos muy contentos y orgullosos por lo que nos transmite Kirian. Debemos esperar, pero el optimismo que nos da es nuestro ejemplo«.