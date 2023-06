Pimienta: «No hay nada que me haga más feliz que renovar»

«No hay cosa que me haga más feliz que renovar aquí». Así de tajante fue García Pimienta durante su comparecencia en UD Radio. El técnico catalán que anunció su renovación en la tarde de ayer, admitió que no tuvo «ninguna duda» con seguir en la isla y que espera «triunfar en Primera con su filosofía de juego».

«En apenas un minuto nos dimos la mano. Tuve la sensación de que se retrasó más de lo debido, pero por temas personales estuve el fin de semana en Barcelona y llevaba par de días con dolor de estómago para intentar solucionar el tema lo antes posible. Aterricé ayer a las tres de la tarde y a las seis y media estaba llamando al presidente», reconoció el entrenador catalán en una entrevista para la emisora oficial del club.

García Pimienta no quiso olvidarse de la afición y les mandó un mensaje: «Quiero agradecer públicamente a todos los que querían que siguiese y que todo el mundo sepa que yo quería seguir aquí. No se me pasó por la cabeza no estar la temporada que viene en Gran Canaria».