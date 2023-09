Pimienta: «Estar dentro del descenso no nos debe agobiar»

Ha tenido tiempo, dentro de lo que cabe, Las Palmas de analizar la derrota que dejó la jornada intersemanal contra el Real Madrid. Y para levantarse, obviamente, pues descansará más tiempo la UD que el Celta de Vigo, por ejemplo. El Gran Canaria dictará sentencia y exigirá a sus jugadores una dosis más de competitividad que la ofrecida en el Santiago Bernabéu. Será un choque por la supervivencia ante un rival directo en la pelea por la salvación.

«Ha sido una semana atípica, no somos un equipo acostumbrado a jugar partidos entre semana. Solo descansamos el jueves, que fue la vuelta desde Madrid. Vamos a llegar en perfectas condiciones contra un equipo histórico como el Celta, que tiene potencial aunque no haya empezado bien. Contra conjuntos como Madrid y Barça merecieron más. Estamos los dos con cinco puntos en la jornada 8 y tenemos intención de sumar. Debemos hacer las cosas bien, llegamos en buen momento y estoy convencido de ganar», indicó García Pimienta.

«La Primera División tiene esto, los clubes son de primer nivel, como sus jugadores y entrenadores. No voy a descubrir a Rafa Benítez, un ejemplo de sabiduría en este deporte. Ojalá yo tenga la mitad de títulos que tienen Benítez o Ancelotti cuando pasen los años», halagó el técnico.

«Moleiro está empezando a hacer cosas con el equipo, poco a poco se va incorporando. No hay fecha para el regreso. Cuando se encuentre bien y el servicio médico lo diga así, consideraremos si está o no para jugar», expuso sobre el joven, que cumple 20 años.

«Esto va de que en la jornada 38 estemos fuera de los puestos de descenso, pero tenemos cinco puntos y esto es una realidad. El Celta está igual. Es un partido importantísimo para nosotros y refrendar lo que estamos haciendo bien. Si llegamos a los ocho puntos en ocho jornadas estaríamos dentro del proceso. Estamos preparados para ganar», afirmó en sala de prensa el preparador de la UD.

«El Celta juega con cinco defensas, pero hay un pequeño debate, quizás hasta lo cambien. Debemos estar preparados por si juega de una forma u otra. Todo pasa por la circulación de balón, que sea rápida, para generar superioridades, aunque sea para luego jugar un uno contra uno. Estar acertados de cara a gol, menos en el Bernabéu hemos generado bastante», dijo Pimienta.

«Aprovechar las circulaciones rápidas con jugadores hábiles va a ser la clave. Habrá que desorganizarlos y ser efectivos. Es muy importante estar cerca para presionar tras pérdida y robar, sin tener que correr a la espalda. El Celta hizo eso muy bien contra el Barça. Debemos tener paciencia e insistir mucho, estar concentrados», añadió.

«El tema del gol no me preocupa, me inquietaría no generar las ocasiones. El juego y las ocasiones están ahí, van a entrar. El tema del descenso es irreal, lo que pasa hoy no es importante. Debemos saber convivir con esta situación y dar un punto más en este tipo de partidos. No nos debe agobiar estar dentro del descenso, igual que no le di mucha importancia el otro día a salir de él como contra el Granada», analizó el preparador.

«Es un delantero específico, tiene unas condiciones que ya sabemos. Lo queríamos desde la temporada pasada. El otro día hizo un trabajo bueno pese a que no tocó apenas balones. Sory nos da muchas cosas. Contra el Madrid tenía dos animales que no le dejaban progresar. Está en el camino. Sabemos quién es y lo que nos tiene que dar, estoy muy contento con su aportación», comentó sobre Sory Kaba y su falta de gol.

«En ocho días habremos jugado ocho días. El problema fue del Granada al Madrid, que hubo tres días. Contra el Celta habrá cinco días. Llegamos en condiciones, tenemos que preparar el partido a la perfección», matizó el preparador.

«Kirian es una opción para jugar de pivote, decidiremos en estos dos entrenamientos. Pejiño no participó el otro día por las molestias de Jony y Javi. Iba a entrar. Es un jugador muy importante para nosotros. Salió de titular ante el Granada. Debe marcar las diferencias porque para nosotros es un futbolista muy importante», expuso sobre los nombres propios.

«Estamos con la misma puntuación y puedes intuir que quizás esto acabe así a final de temporada, pero el potencial del Celta, por club y jugadores, debería estar más arriba. Nosotros debemos seguir nuestro camino. No le perdemos la cara a nadie, excepto contra el Madrid. En el resto de partidos hemos podido conseguir la victoria. Si somos protagonistas, estaremos cerca de ganar. Pero, pase lo que pase, quedan muchas jornadas por delante», concluyó.