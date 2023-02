Pimienta: «Debemos darle más ritmo al juego y estar acertados de cara a gol»

«Debemos estar concentrados, darle ritmo al juego y estar acertados de cara a gol para llevarnos los tres puntos». Así de tajante fue el entrenador de la UD Las Palmas, García Pimienta, en la rueda de prensa previa al partido frente a la Ponferradina (domingo, 17.30), con la intención de no volver a cometer errores del pasado fin de semana en Butarque.

«A David Gallego lo conozco perfectamente. Me enfrenté a él cuando estaba en el fútbol base del Espanyol. Su equipo es ordenado, con un potencial que el año pasado mostró luchando por los puestos de promoción. Ahora su situación es distinta, aunque allí nos costó muchísimo, porque ellos pelearon y mostraron mucha garra. Será otro partido muy exigente, porque tiene jugadores de bastante nivel«, aclaró sobre el rival y su entrenador.

Cuestionado por el muro que plantará la Ponferradina en el Gran Canaria, Pimienta incidió en: «Si estamos a nuestro más nivel estaremos muy cerca de la victoria. Y no por desmérito de ellos, sino porque el equipo sabe lo que tiene que hacer. Siempre estamos ordenados sin balón, con balón tener criterio y si recuperamos tras pérdida, impidiendo que ellos puedan tener ocasiones».

«Las cosas están saliendo bien. Cuando un jugador sabe que si juega y no lo hace bien, puede salir otro compañero para realizar esa labor. Jugarán los que merecen jugar, aunque sé que los del banquillo pueden también tener esa opción. Esto es fútbol profesional y ellos tienen la obligación de estar preparados para dar su mejor versión para cuando le llegue la oportunidad. Y exigir a su compañero que si se duerme, aquí estoy yo. Por eso no me preocupa las bajas que tengamos», añadió sobre la alta y sana competitividad dentro de la plantilla amarilla.