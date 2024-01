Pimienta: «Hacer daño al Real Madrid será difícil, pero ya ganamos al Atlético»

Llega el Real Madrid en pleno revuelo y polémica por las ayudas recientes arbitrales y la UD espera sacar músculo en un Gran Canaria que estará hasta la bandera. García Pimienta, técnico de Las Palmas, es consciente de la dificultad que tendrá la batalla de este sábado (15.15 horas), pero confía en poder sacar algo positivo. Para ello tendrá que ofrecer el cuadro amarillo su versión más coral, la del sacrificio. Y la que ya tumbó al Atlético de Madrid (2-1) esta misma temporada.

«Hacer daño al Madrid es muy difícil, no vamos a descubrir nada, pero estamos en un buen momento y jugamos en casa. Ganamos al Atlético y estuvimos cerca de conseguir algo positivo contra el Barça. Debemos seguir esa línea y estar los noventa minutos metidos. Queremos ser nosotros y ser protagonistas. Ellos pueden tener un mal día, pero sus individualidades ganan partidos. La gente se merece jugar este tipo de partidos, por eso ascendimos, para competirlos», comenzó el técnico de la UD.

«El campo se va a llenar, con unos 32.000 espectadores y ojalá podamos brindarles una victoria cuando acabe el partido», indicó en relación al posible lleno del Estadio de Gran Canaria.

Máxima concentración

«Si miramos los jugadores del Madrid, tenemos un problema. Son muy buenos, pero si tenemos el balón más que ellos, tendremos algo ganado. Allí ya se lo quitamos, sin ser nuestro mejor partido. Mis jugadores hacen cosas buenas y debemos hacerlas. No podemos cometer errores. La calidad individual de ellos te penaliza», continuó el preparador catalán.

«Lemos empezará la semana que viene con el grupo. Tuvo problemas con una lesión de tobillo y recayó. Y Sory Kaba jugó contra el Athletic y en Copa. No lo hace mal. Está preparado y nos da cosas diferentes a los otros delanteros, pero elijo yo», comentó sobre Lemos y Kaba.

«Si decimos que porque no esté Bellingham tenemos más posibilidades de ganar, te engañaría. Ellos no ponen excusas. Está sancionado. Me hubiese gustado que estuviera, por la afición. Es el máximo goleador y tiene un físico imponente, me parece un jugador extraordinario. Le suplirán», expuso sobre la baja de Jude.

«El primer año construimos algo muy sólido y ahora estamos en una situación inmejorable. Capacitados para competir en Primera División, en el camino hacia la salvación», afirmó García Pimienta.

Sin polémicas arbitrales

«Puede ser que lleguen tres veces y nos metan tres goles. Hemos competido siempre, salvo el duelo del Bernabéu. Contra el Barça tuvimos opciones de Marc y Mika, como justo debíamos haber empatado», añadió el técnico.

«Tenemos que ayudar más. Lo más difícil es arbitrar. Los jugadores intentan engañar para beneficiarse. Debemos ser más humildes y protestar solo lo que es justo. El árbitro lleva muchos años en Primera y le ayudaremos para que se equivoque las menos veces posible. Si cuentas al final, estás más o menos donde te mereces», aclaró sobre las polémicas arbitrales.

«Nos queda un entrenamiento, pueden pasar cosas, pero no van a haber muchos cambios, el equipo está bien. Cuando están preparados, el rival o el estado de la semana, puedo ver a algún jugador en concreto que no jugase la jornada pasada», dibujó sobre el posible once titular ante el Real Madrid.

«La mejor Liga del mundo es la española. Solo hay 20 entrenadores y yo soy uno de ellos. El Barça me lo ha dado todo y estaré muy agradecido. Yo trabajo para conseguir esto. Mi intención es la de estar el máximo tiempo en esta categoría. Yo quiero estar para jugar este tipo de partidos», dejó claro el preparador.

«Yo no me veo perjudicado por los árbitros. Lo intentan hacer lo mejor posible. Tengo muy buena relación, soy dialogante y calmado. No digo que te ayuden, pero sí que te expliquen las decisiones que se toman», aseveró Pimienta.

De Vinicius y Valles

«A Vini se le para con todos, estando muy cerca. Para que vaya hacia donde nos interese a nosotros. No cambia nada el portero que juegue en el Madrid. Analizamos con Yepes siempre», dijo.

«No creo que vaya a pasar nada en el mercado de invierno», indicó en relación al posible fichaje de Manu Fuster, jugador del Albacete que gusta mucho a la dirección deportiva.

«Valles está haciendo una temporada sensacional, no solo con los pies, sino a nivel defensivo. Su principal misión es parar. Los rivales tienen sus ocasiones. Álvaro está haciendo una muy buena temporada y espero que, cuando ataque y llegue el Madrid, esté acertado», comentó el preparador de la UD Las Palmas.