La UD perfila su mejor fichaje: la afición La nueva campaña de abonados, con la previsión de poder utilizar el 50% del aforo del estadio desde agosto, persigue esta reactivación La posibilidad de ver a ver a la afición de la UD en el estadio va cobrando forma para la campaña 2021-22 y el club ya tiene un plan definido. / C7 IGNACIO S. ACEDO Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 7 junio 2021, 02:00

Dentro de la planificación de futuro de la UD, en plena efervescencia de altas y bajas y con el diseño de la próxima plantilla como epicentro de toda la actividad, en el club conceden una importancia capital al que consideran un fichaje clave para lo que viene: la afición. Tal y como anunció el pasado viernes el presidente, hay diseñada ya una campaña de abonados que se presentará en breve y ante la previsión que de «no habrá problema en poder disponer de, al menos, el 50% del aforo del estadio», según los cálculos de Miguel Ángel Ramírez. Aunque todavía no hay un pronunciamiento oficial de LaLiga con vistas al público de la campaña 2021-22, y en dependencia a las disposiciones sanitarias de cada una de las comunidades autónomas, ya han podido abrir algunos campos en el tramo final del calendario y se espera que, desde agosto hay confianza en que, en igualdad de condiciones, el fútbol profesional arranque sin distinciones en lo que respecta a la asistencia de espectadores.

La UD, que antes de la pandemia tenía fidelizada una masa social superior a los diez mil socios (12.024 atendiendo al recuento oficial hecho en agosto de 2019), confía en la respuesta de sus incondicionales después de temporada y media con el Gran Canaria clausurado por los rigores del coronavirus. Considerando que la capacidad del coliseo de Siete Palmas está por encima de las 30.000 butacas, en el supuesto de que todos los afiliados renovaran su cuota habría capacidad para que ninguno se quedara sin sitio, ya que hasta 15.000 personas podrían vivir en directo cada encuentro en Siete Palmas de cumplirse ese porcentaje.

Sensible con las peculiaridades vividas en los últimos tiempos, la entidad activó un mecanismo de compensación mediante el que pretendía cubrir los encuentros de la campaña 2019-20 (6 en total) que, ya incluidos en la cuota, fueron pagados y no pudieron disfrutarse en directo. Ese 25% del abono podía donarse a la Fundación UD, con el añadido de ganarse la consideración y correspondiente diploma de «Abonado Protector, o un vale descuento en la tienda oficial. Para quienes no estimaran ninguna de estas dos opciones también se abría la posibilidad de que pudieran solicitar que se les descontara este importe del nuevo abono que, si no surgen contratiempos, será una realidad este verano. E, incluso, también se habilitó la posibilidad de recuperar el dinero correspondiente a ese 25% mencionado.

En la dirigencia de la UD hay depositadas «muchas esperanzas» en captar al máximo número de socios en virtud del proyecto ambicioso que se ha publicitado, con el retorno de Jonathan Viera a partir de diciembre y la aspiración de «tomar cada partido como si fuese una final».

La posibilidad de financiar la cuota anual así como algún otro tipo de incentivo pueden facilitar el propósito de repatriar al Gran Canaria al máximo número de fieles.

La UD no juega un encuentro con público como local desde el 28 de febrero de 2020 (1-1 ante el Málaga) y la economía institucional ha tenido que afrontar una caída cercana al 50% de los ingresos presupuestados antes de marzo del año pasado. La pérdida de la recaudación en concepto de abonados, venta de entradas y otras vías de negocio relacionadas con la asistencia de espectadores (fan zone, explotación de cantinas...) es la parte central de este déficit que ahora podía comenzar a restablecerse.