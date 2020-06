Pepe Mel vuelve a dar con la tecla

Optó por Josep en la portería y el valenciano no ha encajado gol desde el reinicio liguero, con penalti parado incluido. Ha mantenido su fe ciega en Rubén y la recompensa han sido dos goles para sumar seis puntos. A Pedri le dio respiro en Almería y, de vuelta al once, contra el Lugo hizo lo que hizo. Benito cumple arriba y abajo. Su plan de rotaciones, habiendo utilizado ya hasta 21 jugadores diferentes en tres partidos, siempre variando el once, se está desarrollando con éxito. Hasta un esquema con dos delanteros le ha compensado. Y en un calendario de minas, con dos candidatos al ascenso para empezar (Girona y Almería) y un rival en apuros clasificatorios (Lugo) el saldo es, de momento, más que positivo, con dos triunfos y un empate. Pepe Mel ha dado con la tecla en un momento clave y de especial riesgo: la UD encaró la vuelta a la competición después de haber encadenado 11 jornadas consecutivas sin ganar, con la permanencia sin resolver y las incertidumbres comunes con el resto de no poder adivinar su respuesta al retorno del calendario.

Nueve días después, el panorama invita a la esperanza y se debe, en gran parte, a las decisiones que ha adoptado. «Comenzamos a ver las cosas con mayor optimismo», reconocía Mel el sábado. «Hay que ir partido a partido, pero podemos empezar a plantearnos ir a por cosas mayores que la salvación», remataba el presidente. En el club manejan un discurso prudente y cortoplacista, en línea con un formato de competición de tres partidos a la semana. Pero, en esa argumentación terrenal, también entra el planteamiento de que, con ocho encuentros por delante y 24 puntos por dirimir, hay capacidad para mirar hacia arriba sin renunciar a nada.

Es el propio entrenador el que incentiva la ambición, dolido porque, hasta hace bien poco, los números no hacían justicia con los merecimientos. Inconformista, de él llegan esos mensajes motivacionales para que nadie se relaje. Y predica con el ejemplo: sin haber firmado la renovación pactada ni caer en autocomplacencias, la suya es la primera voz que mantiene en tensión a todos.

Como sucediera en octubre o diciembre, cuando la UD fue capaz de lograr cuatro triunfos consecutivos, en las mejores secuencias de este curso, ahora se aprecian signos de crecimiento y competitividad, los jugadores han recuperado la confianza y hay un rendimiento armónico entre los que más juegan y los que están asumiendo el papel de revulsivos. Ayuda, también, la incidencia mínima de las lesiones. Con Dani Castellano y Cedrés ya con el alta médica, Mel solo tiene en la enfermería a tres futbolistas con los que apenas ha podido contar, casos de Raúl, Álvaro Lemos o Drolé, lo que no desencaja sus planes. De hecho, ahora habla de «plantilla homogénea» precisamente por su amplitud y profundidad, a diferencia de épocas en las que las convocatorias de hacían solas.

Todo converge y permite cerrar filas en un grupo que ya se mantuvo unido en coyunturas negativas y que ahora, desde la atalaya del rendimiento y los resultados, quiere exprimir al máximo su potencialidad.