Pepe Mel: «Un punto no puede ser lo mismo que una derrota»

ignacio s. acedo / soria

Mel volvió a ser claro en sala de prensa. En Soria, y tras ver cómo se esfumaba el triunfo a última hora, hizo hincapié en la falta de picardía de los suyos: «No paré de gritarle a Benito que se fuera al córner», aseveró.

«Creo que nosotros seguimos teniendo muchas cosas que aprender, tenemos que aprender de equipos que cuando se ponen por delante es imposible doblegar. Estábamos a falta de tres minutos, Benito ha tenido la pelota y era para irse al córner y nos ha vuelto a pasar lo del Racing. Hemos querido hacer el segundo gol, y no solo eso, se incorporan cinco o seis futbolistas. A veces hay que jugar a que no te metan gol, leemos mal el encuentro. A Benito le hemos gritado todo el banquillo para que se vaya al córner», comentó el preparador.

«Hasta que no hemos hecho el cambio de Pedri por Fede en el centro del campo nos ha costado mucho, hemos estado 20 minutos haciendo sombra. El cambio de Fede hacia adentro y Pedri por detrás de Rubén hemos estado mucho mejor. Un punto es un punto, está claro, es uno menos para llegar a los 50. Sí que es cierto que por lo que hemos dicho antes, a falta de 1 minuto que te empaten por errores nuestros... tenemos que ser mucho más contundentes. He barajado en el último cambio meter a Martín, iba a provocar que ellos metieran más balones dentro y al final te quedas con la duda de si esa hubiera sido la buena. Más allá de eso es que dos errores han propiciado el empate», indicó el entrenador madrileño.

«Un punto no puede ser una derrota, una derrota es la del domingo pasado. Nos da mucha rabia no ya el empate, sino las formas, nosotros hemos propiciado que nos hagan las contras. Los errores esos en las áreas se pagan, y al final se pierden puntos. Creo que el equipo hace muchas cosas bien, pero tiene que defender mejor y elegir mejor los momentos», continuó Mel. «De la Bella tiene poca competencia, por causas que todos conocen utilizar a Benito en esa posición nos hace empobrecer al equipo. Son estados de forma, Alberto estaba haciendo un campeonato francamente bueno, y ahora le está costando más. No nos podemos centrar en un jugador», dijo.