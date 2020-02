«Pocos conejos puedo sacar de la chistera»

Siempre que habla hay que escuchar. Y este viernes, Pepe Mel, volvió a sacar las sonrisas en la sala de prensa de Barranco Seco en la previa al choque vital que hoy albergará el Gran Canaria. Sobre las bajas y los infortunios constantes para armar un once competitivo fue certero: «En 26 jornadas hemos tenido que hacer 26 alineaciones diferentes y no es capricho del entrenador». En la línea siguió cuando abordó la opción de retrasar a Benito Ramírez al puesto de lateral izquierdo, al estar Alberto De la Bella sancionado: «Pocos conejos me puedo sacar ya de la chistera», aseveró el técnico.

Con todo, el madrileño adelantó que Juanjo Narváez saldría de inicio pese a la máscara: «Sea cual sea el sistema, estará de inicio. Cada día avanza más, cada día está mejor. Hoy ha hecho una parte del entrenamiento sin máscara. Todo lo que nos da lo necesitamos», aclaró Mel, quien, además, salió al paso de una cuestión que analizaba el encuentro disputado por el colombiano en Riazor ante el Deportivo de La Coruña: «Evidentemente está jugando con una máscara, hay que ponerse en su situación, no es Batman», matizó.

Sobre el Cádiz, uno de los gallitos de la categoría de plata del fútbol español y serio candidato al ascenso a la élite, se deshizo en elogios: «Tiene la suerte de tener un grupo que lleva trabajando tiempo. Ya saben lo que tienen que hacer. Les está yendo muy bien, recordemos que vienen de Segunda División B. Trabajan de una forma definida y lo hacen a la perfección. En la jornada 26, quien va primero, es porque lo merece», valoró Mel.

En tanto en cuanto al mercado de invierno, fue claro: «Si viene un futbolista tiene que estar en el paro. Eso tiene contras como que no está entrenando. Yo voy tirando con la gente de casa. La salida de Tomas es más pensando en lo económico que otra cosa. Y como hombre de club y trabajador de empresa acepto las decisiones. La solución es contar con Pablo Haro, Juan Fernández... y apostaré por ellos. Si todos tenemos claro que lo que está en el mercado no nos mejora, no va a venir. Sería absurdo porque no lo voy a poner. Si no viene nadie seguiré mirando hacia abajo», afirmó el mandamás del vestuario amarillo. «Siempre he dicho lo mismo: la ocupación de un entrenador es tener el mejor equipo posible. Mal profesional sería yo si no le dijera las cosas que debemos mejorar. El mercado ha sucedido así, traer alguien por traer no era la solución», continuó el técnico.

Con respecto a la posible alineación, y teniendo en cuenta que Narváez saldrá de inicio y Benito suplirá a De la Bella, el entrenador no quiso confirmar que repetirá el esquema empleado en tierras gallegas, pero sí que es una opción real: «Ante la baja de futbolistas por fuera tenemos que buscar una solución al atasco por dentro. Y en ese hemos trabajado durante la semana. No tenemos gente de banda pero tenemos cinco centrales. La baja de los futbolistas de fuera no está forzando a jugar como no sabemos», expuso. «Hemos valorado ponerle de lateral. Pocos conejos puedo sacar de la chistera. No está Alberto y la opción más factible es la suya. Estoy muy contento con su rendimiento. Nos ayuda a abrir el campo», comentó el preparador

Sobre Aridai dijo que aún no está disponible: «No está, todavía es pronto. Puede participar en algunos juegos y calentamientos, pero no ha completado un entrenamiento con el resto de sus compañeros».

En relación a uno de los nombres que maneja el club para suplir la baja de Pekhart, que jugará en el Legia de Varsovia, Mel señaló que conoce bien a Matri y que podría ser el refuerzo, pero que está en el paro y eso conlleva efectos negativos como que no está ejercitándose ni tiene ritmo de competición: «Le conozco bien desde que estaba en el Cagliari. El problema es que está en el paro y tiene 35 años», zanjó el entrenador de Las Palmas.