Pedri se va con la sub-18 y Viera prepara su regreso

Ambos serán contra Catar en Doha. El primero el sábado 14 de septiembre, mismo día que el UD-Almería en el Gran Canaria, y el siguiente encuentro se disputará el lunes 16. El tinerfeño salió anoche de Gran Canaria y el club no le espera hasta el martes 17, por lo que llegará justo a tiempo para la sexta jornada contra el Sporting de Gijón. El futbolista canario, que estará 10 días fuera, apenas podrá completar un entrenamiento con sus compañeros antes de dicha cita, pero vendrá con ritmo de competición y podrá ser alineado por Mel. No está la cosa como para escatimar esfuerzos.

Recambio

Su ausencia se notará. Pedri se ha convertido en un hombre fundamental para el entrenador, jugando los cuatro partidos que va de competición de titular. Sin embargo, Mel podrá contar con un recambio de garantías: Jonathan Viera. El futbolista cedido por el Beijing Guoan lleva ya tiempo entrenándose con el grupo y está prácticamente recuperado de su lesión en el hombro derecho. Loco por volver al verde de amarillo, si le hubiesen dejado habría estado el sábado en el Heliodoro. Una posibilidad que ni se contempló, pero nadie le podrá impedir que viva su tercer regreso a la Unión Deportiva el próximo sábado contra el Almería.

El club quiere ir poco a poco con él. Lleva mucho tiempo sin jugar y se quieren evitar riesgos. Quizá no juegue los 90 minutos, pero apunta a titular. Ocupará el hueco que deje Pedri y volverá a liderar al equipo como ha hecho siempre que ha estado, en busca de la primera victoria de la temporada. Viera es, aunque se vaya en enero, la gran esperanza. No está siendo un buen arranque de temporada para Las Palmas por mucho que las sensaciones no estén siendo del todo malas. Pero hace falta un agitador, y no hay mejor impulso que el que puede dar el de La Feria. Implicado totalmente en el proyecto aunque su equipo sea otro, hizo lo posible por venir en una operación que nadie se esperaba, y una vez aquí tratará de aportar todo lo que pueda durante el tiempo en el que esté. Las Palmas recupera a su líder.