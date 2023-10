«El partido lo gana Jonathan Viera»

«Jonathan Viera tiene derecho a poner fin su camino en el club cuando quiera. Desde que estoy aquí es un auténtico placer poder entrenar a Jonathan Viera, dos ascensos no se consiguen tan fácil. Llegó una oferta a principio de temporada y él se merecía decidir su futuro. Hoy ha ganado el partido él, el juego ha dado un vuelco con su entrada. Hemos sido más agradecidos. Se merece decidir su futuro, pero estoy convencido de que nos va a ayudar mientras esté con nosotros, porque es el jugador con más talento». Así se refirió García Pimienta al capitán, que dejó huella sobre el campo y fuera del mismo. Primero se marcó un partidazo nada más salir. Luego, tras su exhibición, atendió a los micrófonos con una melancolía poco habitual en él. Y el técnico quiso blindarlo. «No sé su futuro. Si se queda hasta el final de temporada, perfecto. Entre todos tendremos que ayudarle para que decida lo mejor», advirtió.

Pimienta habló también, como no podía ser menos, de Marc Cardona: «Cuando hacemos la alineación y cambios pensamos en lo mejor para el equipo. Marc Cardona da todo lo que tiene, no juega más porque yo no lo pongo, no porque no lo merezca. Ha salido y ha sido un revulsivo. Ha marcado un golazo, sé lo que trabaja cada día y estoy muy contento por él. No juega más porque no lo pongo, no porque no se lo merezca».

Valoró especialmente el preparador de la UD la convicción de sus hombres: «La lectura que hago es que el equipo no deja de intentarlo hasta el final. Hemos hecho un partido muy serio, muy completo contra un rival de mucha entidad como es el Celta. El equipo, tras el palo del 0-1, no ha dejado de intentarlo. La afición ha seguido animando y contento por ellos. Hemos tenido el premio, aunque tenemos que ser más efectivos antes. Lo hemos merecido. Me alegro mucho por los jugadores y por aficionados».

«Cuando acaban los partidos analizo qué es lo que ha pasado, independientemente de los resultados. Hemos tenido premio y cuando no se gana tenemos que seguir insistiendo y seguir creyendo. Este es el camino», añadió feliz.