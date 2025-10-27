Luis García: «La Copa es una competición preciosa» El entrenador valora de la mejor manera para la UD Las Palmas la eliminatoria de mañana ante el Extremadura

El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, en rueda de prensa.

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 27 de octubre 2025, 09:13 | Actualizado 10:08h.

Con vistas al encuentro de este martes ante el Extremadura (20.00 horas), en la primera eliminatoria de la Copa del Rey que se dilucidará partido único y en campo contrario, Luis García, entrenador de la UD Las Palmas, consideró este lunes que el equipo afronta este envite con «con mucha ilusión porque la Copa es una competición preciosa y hay muchas ganas de pasar la eliminatoria».

«El objetivo es seguir creciendo y a ver hasta dónde podemos llegar.Vamos a poner todas las energías para ganar», añadió el preparador asturiano a propósito de esta cita.

García dijo estar «en modo Copa» y no quiso hablar de la competición regular.

Sobre sus planes para el choque, adelantó que habrá cambios en la configuración del bloque:

«No me gusta hablar de rotaciones pero seguramente participen jugadores que hayan tenido menos minutos y están preparados porque han empujado para ello.No será sencillo y vamos a por todas» .

«Cada día tenemos que tomarlo como una oportunidad y es momento para respetar al rival y a la competición. Tengo súper profesionales y con ganas de hacer un partido tremendo», abundó al respecto.

Advirtió de que el Extremadura va líder en su categoría «y eso habla bien de su organización y de que será difícil».

Cuestionado por la decisión de no hacer públicas las listas de convocados, expuso que está motivada para «no dar pistas al adversario» y que piensa mantenerla.

Eso sí, informó de que Sandro «todavía no está» y que con Mika Mármol «no se asumirán riesgos».