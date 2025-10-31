Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Luis García durante una rueda de prensa antes de un partido de la UD Las Palmas. Cober

Luis García confirma la vuelta de Mika Mármol y dice que a Sandro «le queda un poco»

El entrenador de la UD Las Palmas analiza las claves del partido de este domingo contra el Sporting de Gijón y hace un repaso de la enfermería

Kevin Fontecha Pérez

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 31 de octubre 2025, 09:30

La catástrofe de la Copa del Rey ya pasó y debe servir como aprendizaje. Este domingo debe levantarse una UD Las Palmas que recuperará su once titular contra un Sporting de Gijón mermado por bajas sensibles, pero en una dinámica al alza desde que llegó Borja Jiménez al banquillo asturiano.

No será fácil, pues el rival exigirá el máximo. «No necesitan el balón para hacer daño y vienen de ganar tres partidos seguidos con lo difícil que es eso. Es un campo difícil», inició Luis García. «Es un estadio caliente» y «aprietan mucho», destacó el entrenador amarillo, que señaló que afrontan el choque con todo.

Ha sido una semana compleja pero que han afrontado «de manera natural» y con «mucha energía». «Ha sido frenética porque todo va muy rápido, pero los jugadores lo han asimilado y recuperado bien», indicó Luis García.

En cuanto a la vuelta de Sandro Ramírez, comentó que está «a tope» y «cerca», aunque «le queda un poco». «Estamos deseando que vuelva con nosotros porque es un jugador muy valioso», apostilló.

«No hemos repetido un once nunca en estas once jornadas. Todos están vivos y saben que van a poder participar. Ahora habrá menos minutos para repartir, pero tendrán que luchar», dejó claro tras el mazazo de la eliminación contra el Extremadura en la Copa del Rey.

Cuestionado por las bajas en el Sporting, que no podrá contar con Corredera, Dubasin ni Otero, indicó que la UD Las Palmas también las tiene, nombrando a Viera o Sandro. «Borja llevaba repitiendo once en esas tres victorias seguidas. Ahora no tienen a esos tres jugadores y por mucho que intuyamos por dónde pueden salir, por lo que los hace más imprevisibles y seguramente tengamos que ajustar cosas cuando avance el partido», analizó.

«He tratado de estar cerca de Jesé. Quería estar disponible y surgió este contratiempo. Solo espero que se recupere y no tenga una recaída porque te cortan el ritmo y esa ilusión por volver», comentó sobre el delantero amarillo.

Pese a que confirmó a Mika Mármol en la convocatoria, insistió en el hecho de que no va a seguir dando las convocatorias, explicando que él mismo «estaba como loco en el partido ante el Eibar de saber si Cubero viajaba o no porque eso lo condicionaba todo», aseveró el preparador asturiano.

