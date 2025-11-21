UD Las Palmas - Albacete: partido, goles y resultado, en directo

Secciones
Servicios
Destacamos
LaLiga Hypermotion Jornada 15 V21/11 · Árbitro: Alejandro Morilla Turrión
Las Palmas
19:30h.
1
-
0
Albacete
Manu Fuster (17')
Min. 18
LPM
ALB
Gol! Min 17'
Gol de Manu Fuster
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:49
19:46
Min. 13: Ahora comienza a acaparar la pelota la UD en la medular, pero aún sin mostrar pólvora. Las únicas ocasiones, el centro de Pejiño que detuvo Lizoain y el disparo mordido de Fuster que se fue mansamente a un lateral.
19:43
Min. 11: Ese 4-4-2 del Albacete, taponando en los costados el juego de creación de la UD, le está haciendo mucho daño a la pizarra de Luis García.
19:40
Min. 7: Ocasión de Jefté que la engancha mal en el área. Muy clara para el Alba, aunque el grancanario no la pega bien. La nota curiosa es que se ha llevado unos abucheos peregrinos el examarillo.
19:37
Min. 6: Latigazo de Lazo para el Albacete que se fue lamiendo el palo izquierdo. Respira la UD, porque el cañonazo con la zurda fue espectacular.
19:37
Min. 5: contragolpe del Albacete desde el flanco derecho que manda a córner Clemente. Se anima el Albacete en este inicio del choque.
19:35
Min. 3: Disparo de Fuster mordido pero que casi sorprende a Lizoain.
19:34
Min. 3: Centro de Pejiño desde el costado izquierdo pero su centro lo desactiva Lizoain.
19:34
Min. 2: Dominio territorial del Albacete en los primeros compases. Es cierto que Las Palmas se ha mostrado en los últimos choques como un equipo de «cocción lenta» que va de menos a más.
19:32
Comienza el encuentro con balón para la UD. Ale jacta est en Siete Palmas.
Enlace copiado
19:30
Los dos equipos, ya alineados en sus respectivos lados del campo. Esto está a punto de comenzar. Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres se guarda un minuto de silencio, en memoria de las victimas de esta lacra.
19:22
Tanto los amarillos como los manchegos apuran el calentamiento sobre el césped del Estadio de Gran Canaria. Vemos a Mika Mármol con su protector craneal tras el golpe que se llevó en el encuentro frente al Racing.
19:11
Olie McBurnie ha querido darle un guiño a la UD, su antigua casa, ahora que juega en la Championship inglesa. En este mensaje de X evoca a la isla, con música de Bud Bunny .
19:10
El delantero grancanario Jefté Betancor vuelve a la isla, en este caso como rival. Cabe recordar que el examarillo se proclamó el pasado año pichichi de la Superliga Griega con el Panserraikos. Esta fue la entrevista que concedió esta semana a CANARIAS7.
19:06
Por su parte, el lateral amarillo Enrique Clemente, analizó el choque frente al equipo manchego bajo estas claves .
19:02
Todo listo para que los dos equipos salgan por este túnel al campo en menos de media hora. Los manchegos, sin Agus Medina pero con Jefté en vanguardia, y los amarillos, sin Ale García pero con Lukovic. Las espadas, en todo lo alto.
19:02
Así llegan los dos equipos a este encuentro.
18:44
Y también repasamos el once del Albacete. Dos grancanarios, uno en la portería (Lizoain) y otro en ataque (Jefté). Por medio, un multicampeón como Vallejo y algún que otra pieza a tener en cuenta en vanguardia como Escriche que pueden poner en jaque al equipo amarillo.
18:40
Vamos con la alineación de la UD al detalle. Como decíamos, no hay rastro de isleños en el once.
Horkas continúa en la portería como el gran seguro de la retaguardia. Vuelve loiodice en la zona de creación y Pejiño sigue en vanguardia aprovechando su buen momento, ante la ausencia de Ale García por lesión. Lukovic debe poner los goles mientras Manu Fuster, Iván Gil y Viti daran la cobertura desde los costados.
18:38
Recuerden que La UD Las Palmas, a través de su fundación, y en colaboración con la Fundación DinoSol, realizará una recogida de alimentos para Cáritas y el Banco de Alimentos en el partido ante el Albacete BP.
Para ello la entidad solicita la colaboración de todos los aficionados para que depositen su donación de alimentos no perecederos el próximo viernes, 21 de noviembre, desde las 17 horas, en el punto de recogida que se habilitará en la explanada situada junto a Grada Curva, y ayudar así a los hogares de muchas familias canarias en esta Navidad.
18:38
Luis García, técnico de la UD, ha querido frenar la euforia en la rueda de prensa de esta semana previa al choque. Te facilitamos en este enlace las declaraciones del ovetense .
18:36
Y estas son las alineaciones del encuentro. Llama la atención que el Albacete salta al campo con dos canarios... y en la UD, ninguno.
18:35
Estas son las estadísticas que nos ofrecen los dos equipos antes del choque.
18:33
La UD no quiere parar. Así titulaba Nacho Acedo la previa del encuentro ante el Albacete .
18:33
De esta manera anuncia en sus redes el club amarillo el choque frente al Queso Mecánico.
18:28
Saludos y bienvenidos a este directo de CANARIAS7 donde te narraremos el minuto a minuto del encuentro entre la UD Las Palmas y el Albacete Balompié.
Luis García
4-4-2
Dinko Horkas
portero
Viti Rozada
defensa
Sergio Barcia
defensa
Mika Mármol
defensa
Enrique Clemente
defensa
Manu Fuster
centrocampista
Enzo Loiodice
centrocampista
Lorenzo Amatucci
centrocampista
Francisco Jesús Crespo García
centrocampista
Milos Lukovic
Delantero
Iván Gil
Delantero
Alberto González Fernández
4-4-2
Raúl Lizoain
portero
Fran Gámez
defensa
Pepe Sánchez
defensa
Jesús Vallejo
defensa
Carlos Neva
defensa
José Carlos Lazo Romero
centrocampista
Riki Rodríguez
centrocampista
Antonio Pacheco
centrocampista
Jon Morcillo
centrocampista
Jefté Betancor
Delantero
Dani Escriche
Delantero
57,8%
LPM
42,2%
ALB
|1
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|0
|1
|Remates fuera
|2
|0
|Remates al palo
|0
|2
|Asistencias
|1
|2
|Faltas cometidas
|3
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia