UD Las Palmas - Albacete: partido, goles y resultado, en directo

18:40

Vamos con la alineación de la UD al detalle. Como decíamos, no hay rastro de isleños en el once.

Horkas continúa en la portería como el gran seguro de la retaguardia. Vuelve loiodice en la zona de creación y Pejiño sigue en vanguardia aprovechando su buen momento, ante la ausencia de Ale García por lesión. Lukovic debe poner los goles mientras Manu Fuster, Iván Gil y Viti daran la cobertura desde los costados.