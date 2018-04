«Paco Jémez es un imbécil y un mentiroso»

«He pasado de ser el tío más grande a no querer mirarme...»

«Ahora la situación es diferente, vine a un equipo que estaba último y los resultados no han llegado. He pasado de ser el tío más grande del mundo a no querer ni mirar tu reflejo», aseveró en una entrevista radiofónica a la que contestaron los colaboradores del programa Reacción en Cadena de Fútbol Total. «La mayor mentira que dice es que en México era feliz, cuando todos los días que daba la cara era de molestia, de reclamo y quejándose de la prensa. Era incomodísimo el imbécil y mentiroso», dice uno de los periodistas.

«Lo que hace es porque se ha propuesto que hablemos de él en todo el mundo el muy imbécil. Pero es inteligente a pesar de ser un fracasado total que ha llevado a la Unión Deportiva Las Palmas a Segunda División...», dice otro de los comunicadores. «Se ha peleado con los periodistas españoles igual como se peleó en México. Es un tipejo de muy escasa cultura, ordinario, bastante corriente, mentiroso, hipócrita...».

Sobreimpresionado en pantalla durante el debate, la televisión de México enumera «los problemas de Jémez», recordando que fue eliminado en cuartos de final ante América, con «constantes discusiones con la prensa, agresiones a la afición y nula autocrítica».