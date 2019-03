«Paco Herrera seguirá, no se juega el cargo este domingo»

- He estado en varios clubes ya y todos los presidentes bajan al vestuario. No me parece algo fuera de lo normal. Creo que el presidente es la parte más importante del club y su voz es escuchada por todos. Excepto una llamada de atención, el resto fueron conversaciones y, además, muy productivas.

- Lo dije muchas veces. No creo que sea un fracaso intentar hacer las cosas bien y que no salgan. Nosotros, en todos los estamentos del club, lo estamos dando todo. Por eso, ganemos o perdamos, no creo que fracasemos.

- Se debate de todos. De los jugadores, de la directiva, del entrenador, de mí... Es una costumbre que hay en el mundo del fútbol y los resultados son los que marcan los debates. Seguramente si el resultado de Alcorcón hubiese sido diferente no estaríamos hablando de esto. El equipo llevaba sin perder desde el comienzo de año, en una dinámica positiva, pero no pudo ser. Estuve en el partido, lo he visto repetido en televisión, y sigo pensando que la clave está en una jugada, habiendo podido nosotros habernos adelantado antes. No lo hicimos y pasó lo que pasó.

- ¿Está frustrado?

- Nunca me frustro. Cuando uno lo da todo por el bien del equipo, no existe esa palabra. Satisfecho no puedes estar ahora, lógicamente, pero creo que el equipo tiene mimbres para más.

- ¿Por qué ningún jugador da su mejor versión? ¿Cómo lo explica?

- Muchos empates en casa nos han perjudicado. Fuera bajamos y no encuentras el motivo. La sensación en la mayoría de las salidas ha sido de que debíamos de haber ganado. El único partido que percibí superioridad del rival fue el día del Cádiz, pero en el resto de desplazamientos siempre vi bien a la UD.

- Pero son mayoría los futbolistas experimentados y contrastados. ¿Cómo es que les puede la presión?

- A veces la cabeza no es capaz de canalizar las situaciones y las necesidades. Quizás necesiten la fortuna que les ha faltado de aquí para atrás, un resultado positivo al que agarrarse.

- ¿Un resultado positivo? Se ganó al Sporting y, al siguiente fin de semana, trastazo en Alcorcón...

- Vas a Alcorcón, haces una primera parte muy buena, generas tres ocasiones claras de gol, no marcas y en la única jugada que tienen, te hacen el gol. En Mallorca, en el último minuto, te anulan un gol legal. Vas a Almería y el primer gol que te meten es en fuera de juego. No son excusas, pero con el VAR en Segunda tendríamos más puntos. Es una realidad. Dicen que en una temporada te dan y te quitan. Pero, de momento, lo que veo es que nos han quitado más que nos han dado. Y no es una queja. Tampoco me olvido de que contra el Nástic o Zaragoza perdonamos en el área rival y ahí el debe es nuestro. O cuando nos han empatado en el último minuto partidos... Muchas cosas que nos han restado seis-siete puntos que, desde luego, nos tendrían con otro panorama, sin estar pensando en el entrenador, en los jugadores...

- Si no hay explicación a lo que le ocurre al equipo como ha dicho, ¿a qué hay que agarrarse?

- Todos tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos.

- ¿Tienen los jugadores la mente limpia para dar ese plus?

- Desde luego. Si hubiésemos metido goles que no han llegado estaríamos mejor. Desde luego estamos haciendo cosas mal, pero no todo es un desastre.

- El mercado invernal ha tenido un impacto reducido en esta UD pese a sus tres incorporaciones.

-Eric Curbelo ha jugado el 80% de los minutos, pero como no ha intervenido en los dos últimos partidos, se saca de contexto su situación. Aythami ha coincidido en que el equipo llevaba un gol encajado en seis jornadas. Apostamos por un central por la sangría de goles en contra con la que terminamos 2018. Hay que esperar y ya. Decide el entrenador en qué momento entra. En el caso de Srnic, buscamos un jugador que ocupara posiciones en las que necesitábamos competencia. No vino para ser titular indiscutible, sino para aportarnos donde juegan ahora Iñigo, Timor o Fidel. Es un complemento para una plantilla que ya tiene su nivel.

- Hay más centrales que delanteros. ¿Está compensada la plantilla?

- La plantilla está tremendamente compensada. Yo podría hacer cinco sistemas diferentes y siempre habría dos jugadores por puesto. Me choca que gente que entiende de fútbol diga eso. Al final, el que un jugador pueda hacerlo en varias posiciones es lo más valioso que puede tener un entrenador.

- ¿La mejor plantilla de la categoría a su juicio?

-Es de las mejores de la categoría. Repito, lo que nos falta es rendimiento.

- ¿Se plantea un futuro en Segunda a la vista de las diferencias en la tabla?

- Mi ilusión siempre es que el equipo cumpla el objetivo. Nos quedan quince partidos, muchos en casa, y ganando en casa y puntuando fuera nos puede alcanzar para la promoción. Como profesional tengo un ojo siempre puesto en el futuro, pero lo que manda, lo importante, es la temporada. Hay que ganar en casa y arañar fuera.

- ¿Qué le dice al aficionado?

- Sé que es difícil que siga ilusionado, pero es lo que le pido. El otro día atendí a un seguidor que vino a verme y me dijo que en un partido había picado su abono a la entrada y se había ido del estadio. Y yo me permití darle un consejo, desde mi corazón amarillo que ya tengo. El equipo está por encima de todo, olvida a la gente que estamos aquí. Lo importante es el escudo. Pelea y defiende a tu equipo mientras compite. Luego, cuando acabe la temporada, pide responsabilidades, exige, tienes derecho a ello. Pero dividir ahora únicamente nos perjudica. Todos tenemos que estar muy unidos. Es la única manera de salir adelante. Yo me vine del Barcelona porque creía en esto y sigo creyendo. El día que no tenga esa fuerza, me voy. Pero tengo esa fuerza y la voluntad de hacer las cosas bien.

- ¿Comparte la opinión de que hay desafección en la grada con las asistencias que se dan cada quince días al Gran Canaria?

- El Gran Canaria es un campo muy abierto y muchas veces engañan las apariencias. En Málaga, frente a nosotros, entraron 14.000 espectadores. Pero 14.000 los metemos aquí siempre, aunque nuestro estadio, al no ser cerrado, parece que tiene menos gente. No creo que sea un problema de afición o de gente que va al estadio. Somos de los que más aficionados reúne en su estadio. Siempre vemos el vaso medio vacío. Creo que deberíamos hacer lo contrario y valorar de la mejor manera a todos los que nos apoyan siempre.