Mal día para tener que espabilar

Las necesidades aprietan y la Unión Deportiva no puede permitirse ver pasar otra jornada sin reencontrarse con la victoria. Los de Mel llegan a la cita con la soga al cuello y enfrente tendrán al siempre temible Cádiz, que es el conjunto que más veces ha estado en el liderato en lo que va de curso. Mal día ha elegido Las Palmas para tener que espabilar. La racha de seis encuentros consecutivos sin sumar de tres está mermando anímicamente a un conjunto que quiere volver a soñar con engancharse a la zona que promociona un billete a la élite. Con todo, el combinado isleño tratará de recuperar la sonrisa en el Gran Canaria para convertirlo, de aquí a final de campaña, en un fortín inexpugnable que catapulte hacia los de Mel a los puestos privilegiados de la categoría. Ya lo avisó Benito Ramírez esta semana. La opción de dar un golpe sobre la mesa no debe ser una utopía. Tiene que ser una realidad. Esta tarde, a partir de las 17.15 horas, los amarillos quieren sacar los colmillos para dejar los tres puntos en la isla.

Para ello, Pepe Mel tendrá que volver a nadar a contracorriente. Una vez más debe reinventarse. Esta vez no podrá contar con De la Bella, sancionado tras ver una cartulina amarilla en Riazor, por lo que el técnico madrileño podría repetir el esquema con el que salió en La Coruña, con una defensa de cinco, usando dos carrileros. En la portería, y pese a que el choque en tierras gallegas volvió a abrir el debate, seguirá Álvaro Valles. Su regularidad desde que entró en el once titular primará antes que sus dos pequeños fallos ante el Dépor, por lo que el meta andaluz tratará de poner el candado en su arco. En línea defensiva, el preparador madrileño podría repetir la jugada, con carrileros y tres centrales. Lo que parece más claro es que Martín Mantovani volverá para ser el jefe de la retaguardia, lo que provocaría que Mauricio Lemos cayese en el banquillo. Srnic repetiría en el carril derecho y Eric Curbelo y Aythami Artiles harían lo propio en la zaga. En la izquierda nace el problema. La baja de De la Bella podría hacer que el mandamás del vestuario retrocediera a Benito Ramírez para ganar profundidad. La velocidad de Salvi, clave para Cervera, es siempre una amenaza y el aldeano tiene piernas para aguantar los envites. Por delante, y salvo sorpresa mayúscula, Javi Castellano recuperará su plaza para sacar la escoba en beneficio del colectivo. A su lado hay más dudas. Galarreta no llegará al choque, por lo que no descarten que Fabio, Kirian o Varela sean quienes acompañen al gemelo. Narvéz y Pedri ocuparían la zona de enganche, donde Rubén Castro buscará el gol. El colombiano siempre es una amenaza y se apunta a un bombardeo. Será Mel quien elija. No se olviden de Tana, quien también oposita por un puesto en la alineación.

Enfrente, un Cádiz que, como defendió su entrenador, Álvaro Cervera antes de arribar en Gran Canaria, parece haber vuelto a resurgir tras una racha que le hizo dejarse muchos puntos en el camino. Los andaluces, que están cuajando una temporada excelsa, quieren continuar comandando la tabla clasificatoria de la categoría de plata, por lo que el precio de la victoria se cotizará al alza en la isla. Quien no podrá tratar de ayudar en la que fuera su casa con otra casaca diferente será Juan Cala. El central acarrea sanción federativa, por lo que dejará un hueco en la retaguardia, donde Fali mezclará con Mauro. El tinerfeño Nano Mesa tampoco podrá jugar, por lo que Cervera pondrá todas sus esperanzas de cara a gol con el incansable Choco Lozano.

Ganar para despertar, empatar para seguir en tierra de nadie o perder para hacer saltar las alarmas. Son tres opciones y a la UD solo le debería valer la victoria. 2020 sigue restando días a su calendario y Las Palmas todavía no sabe lo que es vencer. Y esto, en un equipo en el que se palpó la promoción de ascenso, no debería ser posible. Mel, curtido en mil batallas, es consciente de la importancia que supondría dar un golpe sobre la mesa esta tarde. Moralmente sería un disparo. Ahora solo falta que los jugadores se dejen la piel y metan un gol más que el Cádiz, cosa que no va a resultar nada fácil.