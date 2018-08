Otra prueba de fiabilidad

Esto empezó para no parar hasta la primavera, que se dice pronto. Pero todos lo saben y asumen con los pulmones repletos. Hay y sobra el talento, pero Manolo Jiménez alerta en esta categoría de piernas: harán falta también sudor y compromiso, esfuerzo y solidaridad. En Segunda División no vale con parecerlo, hay que serlo. Y la única manera de hacerlo es a base de puntos y victorias. Hacer los deberes sin discriminar rival o escenario. Esta noche toca repetir resultado positivo. Por encima de cualquier otra circunstancia, seguir haciendo pleno. Más cuando el calendario brinda la posibilidad de repetir en casa, en territorio conocido, un tesoro considerando lo traicioneros que son los desplazamientos. Quiere la UD que el Gran Canaria no se toque como atajo más fiable para la gloria que persigue y eso exige constantemente. No se espera que el Albacete sea el Reus. Principalmente porque tiene mejor equipo, no llega esquilmado y ya fue capaz de parar al Deportivo en la fecha inaugural, lo que siempre alimenta la estima. Pero se pongan como se pongan por Castilla La Mancha, si hay un favorito es el de casa y si han de llegar goles, es más probable que tengan rúbrica amarilla. Salvo escasas excepciones, Las Palmas cargará con todo lo que comporta ser favoritísimo, lo que obliga a un ejercicio de equilibrismo complejo, que no imposible.

Las posiciones están marcadas desde antes del inicio del calendario. Por presupuesto, plantilla, historia, escudo y afición, la UD no puede ni debe conformarse con menos y en la faena anda de cubrir etapas a la altura de las expectativas creadas. Jiménez, que no vende humo, emite un mensaje inequívoco a sus hombres tomando prestada la patente al inolvidable Luis Aragonés: ganar, ganar y ganar.

Y salvo la modificación obligada de Momo, que se le cae por lesión, el once no tendrá más variaciones respecto al que abrió el campeonato. Fidel y Sacko parecen los mejor colocados en la carrera por suplir al veterano ejemplar de Las Torres. El resto, lo mismo. Lo que funciona no se toca, dicen los puristas. Y Jiménez es, entre otras cosas, purista por escuela y convicción. Pondrá a los que lo merezcan y, de momento, sus hombres son los que son. Ideas claras y plan definido. Así tiene que carburar un candidato a todo.