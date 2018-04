Orlando: «Se olvidaron de la cantera y eso no puede volver a suceder»

— Se entró en una muy mala dinámica, con cambios en el banquillo, malos resultados, rendimiento muy pobre... Además, no se sabía bien a qué jugaba la UD. Se perdió esa identidad que, por ejemplo, sí se tenía con Quique Setién el año pasado. Todo restó y, al final, ya se sabe. Te metes abajo y es muy complicado poder salir adelante cuando ya vas con todo en contra. Jornada a jornada se veía que no íbamos a llegar al mínimo de puntos. Ha sido un desastre todo. Duele decirlo así, pero creo que refleja la realidad que se ha vivido en el club en cuanto a planificación con la plantilla.

— Para nada. Desde el inicio de temporada se vieron muchos problemas en el equipo. No se tenía muy claro qué entrenador se quería, algo que ya era mala señal porque definir el entrenador es fundamental para cualquier proyecto. Encima se fue Boateng de manera inesperada poco antes de arrancar la Liga... Empezamos mal y ya no levantamos cabeza. Esto se ha visto venir desde el primer momento, desgraciadamente.

«¿Se le dieron motivos a la afición para ilusionarse? No»

— Y la afición, de uñas.

— ¿Se le dio algún motivo a la afición para que se pudiera ilusionar? Pienso que no. Tenemos una gran afición pero que, también, es exigente y quiere ver en el campo cosas que en esta temporada se han echado de menos. Muchos jugadores no han dado su nivel, otros no han estado a la altura de nuestro escudo... Yo comprendo que los seguidores protestaran. Les ha dolido mucho ver lo que han visto. Y a esta afición no se le puede reprochar absolutamente nada. Ha estado siempre con la UD. En Primera, en Segunda, en Segunda B. Hay que apechugar con las responsabilidades y la gente, desde luego, no es la culpable de lo que ha sucedido.

— ¿Cómo ha vivido este deterioro generalizado?

— Por el trabajo, me ha sido imposible ir al estadio. Pero siempre estoy pendiente del equipo, de los resultados, de su actualidad. Evidentemente, a mí todo esto me duele una barbaridad. Lo he pasado muy mal y, con el paso del tiempo, ese sentimiento se agrandaba, porque ya veías que nos quedábamos sin tiempo para reaccionar, como finalmente acabó sucediendo.