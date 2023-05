Es orgullo del pueblo canario

De nuevo somos de Primera, la categoría que siempre ha merecido la Unión Deportiva Las Palmas. En un mundo globalizado en el que los expertos de este deporte se devanan los sesos a diario para intentar retener la atención del público joven, tentado quizás por otras ofertas de entretenimiento más innovadoras, aquí en Gran Canaria podemos afirmar con mucho orgullo que el equipo de todos es el amarillo.

Y aunque pueda sonar a perogrullo, no siempre ocurre lo mismo. Cada vez es más frecuente ver que nuestro jóvenes se decantan más por los grandes de LaLiga como pueden ser el Real Madrid, FCBarcelona o Atlético, que por los clubes de sus respectivas ciudades, aunque no militen en la máxima categoría. Incluso, en la actualidad es muy común ver a alguien con la camiseta de trasatlánticos europeos como el PSG o selecciones como la argentina y la brasileña, en vez de llevar la casaca del club representativo de su propia provincia.

En Gran Canaria es raro el chiquillo al que sus padres no le regalaron en alguna ocasión algún equipaje amarillo y azul por encima de los demás. Aunque no fuera aficionado al fútbol o no tuviera interés por darle una patada al balón en su vida. No es una cuestión de deporte, es de identidad.

En nuestro archipiélago, ese sentimiento de pasión por la UDLas Palmas se ha arraigado debido, quizás, a nuestra insularidad, o también por la esencia propia que siempre ha definido al futbolista canario. Incluso, porque –hay que decirlo–, nuestros mayores nos criaron en una época en la que la UDera «orgullo del pueblo canario», como reza su himno. Campaba con honor por los campos de Primera División y se convirtió, temporada tras temporada, en uno de los referentes de nuestro país.

Pero no siempre la historia de la Unión Deportiva ha estado escrita con letras de oro, al contrario. La era moderna vivió muchísimos altibajos, incluso estuvo al borde de la desaparición y, a pesar de todos los sinsabores, ahí estuvo la afición siempre apoyando.

Ahora toca disfrutar, vivir de nuevo el privilegio de estar entre los más grandes, de ir al Estadio de Gran Canaria para gritar el clásico «pío, pío» y celebrar los goles que antaño marcaron Germán Dévora, Morete, Koke Contreras, Orlandito o el Turu Flores.

Somos de Primera, por fin, y hay que gritarlo a lo grande porque sabemos lo que es estar junto a las bestias del deporte rey en nuestro país, pero también hemos sufrido lo que cuesta llegar hasta ellos. A las nuevas generaciones, menos Mbappé y más amarillo, vivamos juntos este sueño.